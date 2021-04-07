Bir Başkadır, 12 Kasım 2020'de Netflix platformunda yayınlanan dram türündeki Türk internet dizisidir. Berkun Oya'nın yazıp yönettiği 8 bölümden oluşan ilk sezonun ardından gözler Bir Başkadır 2. sezon ne zaman gelecek sorusunun cevabına çevrildi...

BİR BAŞKADIR 2. SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Yapımcılığını Krek Film adına Ali Farkhonde ve Nisan Ceren Göçen'in üstlendiği dizinin kurgusu Ali Aga'ya ait. 8 bölümden oluşan dizinin oyuncu kadrosunda ise Öykü Karayel, Fatih Artman, Funda Eryiğit, Alican Yücesoy, Tülin Özen, Nesrin Cavadzade, Defne Kayalar, Bige Önal ve Settar Tanrıöğen gibi isimler yer alıyor.

Dizinin 2. sezonunun ne zaman yayınlanacağı ile ilgili detaylar, Netflix yönetiminin gerçekleştireceği değerlendirmenin ardından netlik kazanacak.