Kamera arkası görüntüleri paylaşıldı
'Bir Cumhuriyet Şarkısı'nın kamera arkası görüntüleri paylaşıldı. Filmin çekim sürecinde kamera arkasında neler yaşandığı, paylaşılan görüntülerle gözler önüne serildi
Türkiye Cumhuriyeti'nin kültür devriminde atılan ilk adımda yaşananları konu edinen BKM yapımı 'Bir Cumhuriyet Şarkısı', cuma günü gösterime girdi.
Türkiye İş Bankası'nın katkılarıyla çekilen 'Bir Cumhuriyet Şarkısı'nı Yağız Alp Akaydın yönetirken, başrolleri; Salih Bademci, Ertan Saban, Ahmet R. Şungar, Birce Akalay, Melis Sezen, Şifanur Gül, Mehmet Özgür, Burak Bilgili, Emre Karayel, Bensu Soral ve Okan Yalabık' paylaştı.
'Bir Cumhuriyet Şarkısı'nın kamera arkası görüntüleri paylaşıldı. Filmin çekim sürecinde kamera arkasında neler yaşandığı, paylaşılan görüntülerle gözler önüne serildi.