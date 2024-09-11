Bir erkeğe cinsel saldırıda bulunduğu suçlaması sonrası Sean 'Diddy' Combs'a para cezası

Ünlü rap şarkıcısı Sean 'Diddy' Combs'a, Michigan'daki mahkum Derrick Lee Cardello-Smith'e yönelik cinsel saldırı nedeniyle 100 milyon dolar para cezasına çarptırıldı. Şu anda Earnest C. Brooks Cezaevi'nde olan Cardello-Smith, 'Diddy'nin 27 yıl önce, 1997'de düzenlenen bir partide kendisine ilaç verdiğini ve cinsel saldırıda bulunduğunu iddia etmişti.

Derrick Lee, Combs'a 100 milyon dolarlık dava açtı, ancak şarkıcının davaya yanıt vermemesi ve dünkü uzaktan bağlantılı duruşmaya katılmaması nedeniyle yargıç, Combs'a 100 milyon dolarlık para cezası kararı verdi.

Rapçi, 1 Ekim'den itibaren Cardello-Smith'e aylık 10 milyon dolarlık taksitler halinde ödeme yapmak zorunda kalacak.