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        Haberler Dünyadan Bir erkeğe cinsel saldırıda bulunduğu suçlaması sonrası Sean 'Diddy' Combs'a para cezası - Magazin haberleri

        Bir erkeğe cinsel saldırıda bulunduğu suçlaması sonrası Sean 'Diddy' Combs'a para cezası

        Hakkında birden fazla cinsel saldırı ve seks ticareti yapma suçlaması olan rapçi Sean 'Diddy' Combs, 1997'de bir erkeğe yönelttiği cinsel saldırıdan suçlu bulundu. Ünlü şarkıcıya, 100 milyon dolar ceza verildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.09.2024 - 11:08 Güncelleme: 11.09.2024 - 11:08
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        Ünlü rap şarkıcısı Sean 'Diddy' Combs'a, Michigan'daki mahkum Derrick Lee Cardello-Smith'e yönelik cinsel saldırı nedeniyle 100 milyon dolar para cezasına çarptırıldı. Şu anda Earnest C. Brooks Cezaevi'nde olan Cardello-Smith, 'Diddy'nin 27 yıl önce, 1997'de düzenlenen bir partide kendisine ilaç verdiğini ve cinsel saldırıda bulunduğunu iddia etmişti.

        Derrick Lee, Combs'a 100 milyon dolarlık dava açtı, ancak şarkıcının davaya yanıt vermemesi ve dünkü uzaktan bağlantılı duruşmaya katılmaması nedeniyle yargıç, Combs'a 100 milyon dolarlık para cezası kararı verdi.

        Rapçi, 1 Ekim'den itibaren Cardello-Smith'e aylık 10 milyon dolarlık taksitler halinde ödeme yapmak zorunda kalacak.

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        "BUNU SANA DA YAPTIM"

        Derrick Lee Cardello-Smith'in ünlü rapçiyle yolları ilk kez Detroit'teki bir restoranda çalışırken kesişti. Davada Cardello-Smith, iddia edilen cinsel saldırının gerçekleştiği 1997 yılındaki bir partide hem kendisinin hem de Combs'un uyuşturucu madde içtiğini iddia etti.

        Daha sonra Combs'tan uyuşturucu içerikli bir içkiyi aldığını söyleyen Derrick Lee Cardello-Smith, bayıldığını ve uyandığında Diddy'nin partideki kadınlardan biriyle cinsel ilişkiye girdiğini fark ettiğini ve Combs'un kendisine, "Bunu sana da yaptım" dediğini öne sürmüştü.

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        "DAVADAN VAZGEÇMEM İÇİN PARA TEKLİF ETTİ"

        100 milyon dolarlık para cezası kararından bir ay önce Derrick Lee Cardello-Smith, 'Diddy'ye karşı mahkemeden geçici bir uzaklaştırma kararı da çıkarmıştı. Cardello-Smith, ünlü rapçinin kendisini şu anda yattığı hapishanede ziyaret ettiğine dair kayıtları göstermişti.

        Derrick Lee Cardello-Smith, ayrıca 'Didy'nin kendisine yönelik cinsel saldırı iddialarından vazgeçmesi için 2,3 milyon dolar teklif ettiğini de iddia etmişti.

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        POLİS BASKINI

        Ağustos ayında plak yapımcısı Rodney 'Lil Rod' Jones da 'Diddy'e cinsel saldırı suçlamasıyla 30 milyon dolarlık dava açmıştı.

        Hakkında cinsel taciz ve seks ticareti yapma suçlamaları olan ünlü rap şarkıcısının Los Angeles ve Miami'deki iki evine mart ayında federal ajanlar tarafından baskın düzenlenmişti.

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        DAYAK GÖRÜNTÜLERİ

        Mayıs ayında da 'Diddy'nin eski sevgilisi Cassie Ventura'yı dövdüğü görüntüler basına yansımıştı. 5 Mart 2016 tarihli birden fazla kamera açısından derlenen otel güvenlik kamerası görüntüleri, Ventura'nın şikâyetine göre Los Angeles'ta kaldıkları bir oteldendi.

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        ÖZÜR DİLEDİ

        Daha önce şiddet iddialarını yalanlayan, ancak görüntülerin yayınlanmasının ardından kabul etmek zorunda kalan ünlü şarkıcı, yayınladığı özür videosunda, "O görüntülerdeki davranışım affedilemez. O videodaki eylemlerimin tüm sorumluluğunu alıyorum. O zaman bunu yaptığımda tiksinmiştim kendimden. Şimdi de tiksiniyorum” demişti.

        #Sean Diddy Combs
        #cinsel taciz
        #cinsel saldırı
        #tecavüz
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