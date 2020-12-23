“Bir Yaz Gecesi Rüyası” İş Sanat'ta



İş Sanat Okuma Tiyatrosu, yeni eserler ve oyuncularla devam ediyor. William Shakespeare’in romantik komedyası “Bir Yaz Gecesi Rüyası”nı bu akşam Ayşen Baransel, Elif Gizem Aykul, Kubilay Çamlıdağ ve Yağız Can Konyal seslendirecek.

İngiliz yazarın diğer bir komedyası “Kuru Gürültü” ise Alican Yücesoy ve Elif Ürse’nin sesinden 30 Aralık’ta edebiyatseverlerle buluşacak. Etkinlikler saat 20.30’dan itibaren yayında olacak. Aralarında “Othello” ve “Ayı”nın da bulunduğu Okuma Tiyatrosu serisindeki eserlere, İş Sanat’ın sosyal medya hesaplarından ve internet sitesinden sezon sonuna kadar ücretsiz erişilebilir.

İş Sanat’ın aralık ayındaki diğer etkinlikleri çevrim içi izleyicilerle buluşmaya devam edecek. İş Sanat Masal Tiyatrosu’nda “Tavşan ve Kaplumbağa” 27 Aralık’ta minik sanatseverlerin beğenisine sunulacak. “Yazarının Sesinden serisinde Yavuz Ekinci “Bana İsmail Deyin” ve Sinan Tuzcu “Böcek” kitaplarıyla 21 ve 28 Aralık’ta yayında olacak. Iraz Yıldız 22 Aralık’ta, “Çayeli’nden Öteye Karadeniz Ezgileri” projesiyle Ayşenur Kolivar 26 Aralık’ta, Murat Karahan ile Yeni Yıl Konseri 31 Aralık’ta sanatseverlerle buluşacak. Tüm konser ve dinletiler saat 20.30, çocuk etkinlikleri ise saat 15.00’ten itibaren yayında olacak.

İŞ SANAT ARALIK AYI PORGRAMI

26 Aralık 2020 Cumartesi saat: 20.30

Ayşenur Kolivar: “Çayeli’nden Öteye Karadeniz Ezgileri”

27 Aralık 2020 Pazar saat: 15.00

İş Sanat Masal Tiyatrosu “Tavşan ve Kaplumbağa”

Lerzan Pamir - yönetmen

Aslı Tandoğan - oyuncu

Anıl Altınöz - oyuncu

Mert Aydın – oyuncu

28 Aralık 2020 Pazartesi saat:20.30

Yazarının Sesinden

Sinan Tuzcu “Böcek”

30 Aralık 2020 Çarşamba saat: 20.30

Okuma Tiyatrosu

William Shakespeare “Kuru Gürültü”

31 Aralık 2020 Perşembe saat: 20.30

Yeni Yıl Konseri

Murat Karahan - tenor

Limak Filarmoni Orkestrası

Erol Erdinç - şef