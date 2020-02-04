Oyuncu Birand Tunca geçtiğimiz yıl final veren Erkenci Kuş dizisinde canlandırdığı 'Emre' karakteriyle adını duyurmuştu. Tunca, 'Dünya Kanser Günü' nedeniyle 7 yıl kanser tedavisi gören annesiyle ilgili yaşadıklarını takipçileriyle paylaştı.
Tunca, o dönemleri Instagram'ın hikaye kısmından yayınlayarak şu şekilde anlattı:
İlk meme CA teşhisi 2005, 4. evre teşhisi, 2013 karaciğer, kemik, akciğer ve rahim metastaz... Yıl 2020, 15 yıl mücadele... Hala ayakta, hala mucize, hala savaşıyor ve Allah'a tevekkül edip yaşama inancını koruyor. Mucize olalım. Unutmayalım erken teşhis hayat kurtarır.
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