Eylül'de 'Kansersiz Yaşam Senin Elinde Derneği' için video çekip sergi düzenleyen Birand Tunca, 'Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği' için de 5 Ekim'deki doğum gününde bağış kampanyası düzenlemişti.

Otizmli gençlerin eğitimine destek için kampanya düzenlemeye hazırlanan yakışıklı oyuncu, 'Hastalık bir zayıflık değil, engeller bize engel değil. Bana ihtiyaç duyulan her yerde olacağım' dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ