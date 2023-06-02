Birce Akalay sitem etti: Bunlar azıtmış, aman dikkat

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Birce Akalay sitem etti: Bunlar azıtmış, aman dikkat

Birce Akalay, kendisini dolandırmak isteyen bir kişiyle olan yazışmasını takipçileriyle paylaştı ve onları uyardı: Bunlar azıtmış, aman dikkat

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Birce Akalay sitem etti: Bunlar azıtmış, aman dikkat - Son dakika magazin haberleri

    Birce Akalay'ın başı siber suç işleyen dolandırıcılarla dertte...
    Sosyal medyada bir kişi tarafından dolandırılmaya çalışıldığını söyleyen ünlü oyuncu, başından geçenleri anlattı.
  • Birce Akalay sitem etti: Bunlar azıtmış, aman dikkat - Son dakika magazin haberleri

    Sosyal medyada arkadaşı zannettiği kişi tarafından kandırılmaya çalışılan Birce Akalay, takipçilerini uyardı. 
  • Birce Akalay sitem etti: Bunlar azıtmış, aman dikkat - Son dakika magazin haberleri

    "UCUZ ATLATTIM"

    Kendisini dolandırmak isteyen bir kişiyle yazışmasını yayımlayan Birce Akalay, şu ifadeleri kullandı: Arkadaşlar siber suçlular azıtmış vaziyette! Arkadaşlarınızın kılığına girip çeşitli hilelerle sizlerin hesaplarınıza erişim sağlamaya çalışıyor, aman diyeyim uyanık olun! Sakın ha! Gerçekten arkadaşınız mı emin olmadan sizden çeşitli sebeplerle oy isteyen hesapların gönderdiği linklere şifrelerinizi girmeyin. Biraz önce ucuz atlattım. Profili ben onu yakalayana kadar arkadaşım Dilara Karabay’ın profili gibiydi. Onu yakalayınca da önce IG user oldu ve sonra kayboldu. Bunlar delirmiş iyice. Aman diyeyim, dikkat!
  • Birce Akalay sitem etti: Bunlar azıtmış, aman dikkat - Son dakika magazin haberleri

    ONLAR DA UYARMIŞTI

    Öte yandan Müjde Ar da kendisi adına açılan sahte Twitter hesaplarından sonra isyan etmişti. Kendisi sayfasını oluşturmak zorunda kalan Ar, "Hukuksuzca adımı kullanan kişilere karşı kendi hesabımı açmak zorunda kaldım. Diğer hiçbir hesaba itibar etmeyiniz" diyerek, takipçilerini uyarmıştı.
  • Birce Akalay sitem etti: Bunlar azıtmış, aman dikkat - Son dakika magazin haberleri

    Hülya Koçyiğit de geçtiğimiz aylarda "Sahte hesaplar açıp kamuoyunu meşgul eden ve yanlış yönlendiren herkesi kınıyorum" ifadelerini kullanmıştı. 
  • Birce Akalay sitem etti: Bunlar azıtmış, aman dikkat - Son dakika magazin haberleri

    Ediz Hun ise "Değerli takipçilerim Instagram ve Facebook (Ediz'in Kaktüs Bahçesi) dışında sosyal medya platformlarında hiçbir hesabımın bulunmadığını, adıma açılan diğer hesapların sahte olduğunu bilgilerinize sunarım" demişti.

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.