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        Haberler Magazin Birkan Sokullu: Ayrımcılığa asla izin vermem - Magazin haberleri

        Birkan Sokullu: Ayrımcılığa asla izin vermem

        Birkan Sokullu, kadın ve erkek oyuncular arasındaki maaş farklı iddialarıyla ilgili konuştu; "Benim setimde böyle bir duruma rastlamadım. Ayrımcılığa asla izin vermem"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.11.2024 - 10:19 Güncelleme: 24.11.2024 - 10:29
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        "Ayrımcılığa asla izin vermem"
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        Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Birkan Sokullu, sevgilisi Eda Gürkaynak ile Bebek'te yürüyüş yaparken objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan oyuncu, samimi açıklamalarda bulundu.

        Birkan Sokullu'ya geçtiğimiz haftalarda Kıvanç Tatlıtuğ ile çekilen bir fotoğrafı hatırlatılması üzerine; "Lüleburgaz tatilinde karşılaştık. Kıvanç bizi birkaç gün kendi yerinde ağırladı. Çok keyifliydi, güzel vakit geçirdik. Mutfakta benden çok daha iyiler vardı, biz sadece yardım ettik. Benim için güzel bir deneyim oldu" dedi.

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        "GÖZÜME ÇOK ÇARPAN BİR İŞ OLMADI"

        Ardından sektörde iyi senaryo bulmanın zorluğuna değinen Birkan Sokullu; "Bu kadar çok iş yapılan bir sektörde her projenin iyi olması mümkün değil. Ben de içime sinen projelerde yer almak istiyorum ama bu yıl gözüme çok çarpan bir iş olmadı" ifadelerini kullandı.

        "ZAMANI SATIN ALMAK ADINA BU RAKAMLAR DOĞAL"

        Oyuncuların bölüm başı kazançlarıyla ilgili soruya yanıt veren Birkan Sokullu; "Bu rakamlarla ilgili gerçekten bilgi sahibi değilim. Çok zor bir meslek yapıyoruz. Bir yıl çalışıp iki yıl çalışmadığınız dönemler olabiliyor. Bu yüzden zamanınızı satın almak adına bu miktarlar normal karşılanabilir" dedi.

        "HER İŞİN KENDİ STANDARTLARINDA FARKLI ÜCRETLERİ VAR"

        Kıvanç Tatlıtuğ'un yurt dışındaki oyuncuların daha fazla kazandığına dair açıklaması hatırlatıldığında ise Sokullu, "Her işin kendi standartlarında farklı ücretler var. Kim ne kadar kazanıyor, bilemem. Ben sadece kendi işime odaklanıyorum ve hak ettiğim ücreti almak için çalışıyorum" şeklinde konuştu.

        "AYRIMCILIĞA ASLA İZİN VERMEM"

        Birkan Sokullu, kadın ve erkek oyuncular arasında maaş farkı olduğu iddiaları hakkındaki sorular karşısında ise "Benim setimde böyle bir duruma rastlamadım. Ayrımcılığa asla izin vermem. Eşit bir ortamda çalışmak her zaman önceliğimdir" ifadelerini kullandı.

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        #birkan sokullu
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