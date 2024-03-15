Bisiklet taşıyan Filistinlileri "roketatar taşıyorladı" diye vurmuşlar

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları devam ediyor. Savaşın başından bu yana hayatını kaybeden Filistinli sayısı 30 bini geçerken İsrail yönetimi saldırılarını meşrulaştırmak için bir taraftan da dezenformasyona başvuruyor.

Bunlardan biri de geçtiğimiz günlerde İsrail propaganda organlarından paylaşılan, "Zeytun'da öldürülen iki kişide RPG (roketatar) silah vardı" iddiası oldu.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu Kann, paylaştığı görüntülerde Gazze şeridinde roketatar taşıyan iki kişinin dronela öldürüldüğünü ifade etmişti.