Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        BIST 100 10.798,09 %1,50
        DOLAR 33,0930 %-0,15
        EURO 35,7724 %-0,36
        GRAM ALTIN 2.600,16 %-0,35
        FAİZ 42,10 %-0,75
        GÜMÜŞ GRAM 30,30 %-2,10
        BITCOIN 62.841,00 %-2,66
        GBP/TRY 42,3443 %-0,71
        EUR/USD 1,0788 %-0,35
        BRENT 80,28 %-0,69
        ÇEYREK ALTIN 4.251,82 %-0,33
        Haberler Ekonomi Para Bitcoin'in fiyatı 64 bin doların altına düştü - Ekonomi haberleri - Para Haberleri

        Bitcoin'in fiyatı 64 bin doların altına düştü

        Kripto para birimi Bitcoin'in fiyatı, Orta Doğu'da artan jeopolitik gerginlik nedeniyle 64 bin doların altına geriledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2024 - 18:43 Güncelleme: 01.08.2024 - 18:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fiyatı 64 bin doların altına düştü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri 24 saatte yüzde 4,2 azalarak 2 trilyon 290 milyar dolara düştü.

        Analistler, Beyrut ve Tahran'daki saldırılar neticesinde Orta Doğu’da artan gerginliğin, yatırımcıların kripto para gibi riskli varlıklarda satış yapmalarına neden olduğunu ifade ediyor.

        Dün politika faizini 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 seviyesinde sabit tutan ABD Merkez Bankası’nın (Fed) kısa vadede atacağı adımların da kripto para piyasasındaki seyri etkileyeceği kaydediliyor.

        Saat 18.15 itibarıyla son 24 saatte fiyatında yüzde 4,3’e yakın düşüş yaşayan Bitcoin, 63 bin 540 dolar seviyesine gerildi.

        Piyasa değeri bakımından ikinci sırada yer alan Ethereum da son 24 saatte yüzde 5,5 değer kaybederek 3 bin 130 dolar seviyesine düştü.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #bitcoin
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD'li ve Rus tutuklular Ankara'da takas edildi
        ABD'li ve Rus tutuklular Ankara'da takas edildi
        AK Parti'den esir takası açıklaması
        AK Parti'den esir takası açıklaması
        Paris'te ortalık karıştı!
        Paris'te ortalık karıştı!
        Hamas ve Hizbullah'a darbe: Ne oldu, ne olacak?
        Hamas ve Hizbullah'a darbe: Ne oldu, ne olacak?
        YAŞ toplantısı bitti! YAŞ kararları açıklandı
        YAŞ toplantısı bitti! YAŞ kararları açıklandı
        Yusuf Dikeç dünya gündeminde!
        Yusuf Dikeç dünya gündeminde!
        AÖF kayıt ücretlerine zam
        AÖF kayıt ücretlerine zam
        Tuvalette kaza geçirdi
        Tuvalette kaza geçirdi
        Şiddete uğrayan köpek sahiplendirildi
        Şiddete uğrayan köpek sahiplendirildi
        Âşıklar toplu taşımada
        Âşıklar toplu taşımada
        Pera Palas'taki Atatürk Müze Odası yeniden ziyarete açıldı
        Pera Palas'taki Atatürk Müze Odası yeniden ziyarete açıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Papa ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Papa ile görüştü
        Haniye için Tahran'da cenaze töreni
        Haniye için Tahran'da cenaze töreni
        "Yapay zekâya karşı önlem alınmalı"
        "Yapay zekâya karşı önlem alınmalı"
        Aphrodisias Kazı Başkanı 'sıra dışı buluntu' Zeus başını anlattı
        Aphrodisias Kazı Başkanı 'sıra dışı buluntu' Zeus başını anlattı
        40 yaşından sonra yaygın olan 10 hastalığa dikkat!
        40 yaşından sonra yaygın olan 10 hastalığa dikkat!
        Acı temmuz
        Acı temmuz
        EPDK'dan 'doğalgaza zam' açıklaması
        EPDK'dan 'doğalgaza zam' açıklaması
        Filenin Sultanları çeyrek finalde!
        Filenin Sultanları çeyrek finalde!
        "Kimseden talimat almam!"
        "Kimseden talimat almam!"