Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerMerak Edilenler
ABONE OL

Bitcoin kaç dolar, kaç tl? Bitcoin ne kadar oldu? 27 Kasım kripto para fiyatları

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, 19,484 dolar ile iki yıldan uzun sürenin zirvesine tırmandıktan sonra gelen satışlarla 17,000 doların da altına geriledi. Peki Bitcoin ne kadar oldu? Bitcoin kaç dolar, kaç tl? İşte 27 Kasım kripto para fiyatları...

Bitcoin kaç dolar, kaç tl? Bitcoin ne kadar oldu? 27 Kasım kripto para fiyatları

Yoğun satışlarla 16,369 dolara kadar inen Bitcoin, son 24 saatte yüzde 4.67 düşüşle 17,173.01 dolar düzeyine gerilese de, 17,000 doların üzerine döndü. Haftalık kaybı yüzde 4.29 olan Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de 318.65 milyar dolar düzeyine indi.

Analistlere göre Bitcoin'deki hızlı düşüşte, altcoin'lerin yükselişi, fazla değerlenen adres sayısındaki artış ve yüksek fonlama oranları etkili oldu. Kimi analistler de, yaşanan büyük düzeltmeyi art arda yapılan likidasyonlara bağlıyor: "Piyasanın kasım ayı başından beri sürekli olarak Bitcoin satın alması ve uzun pozisyon açması, keskin bir düzeltme yaşanma ihtimalini artırmıştı."

Bitcoin ağırlıklı satışlar tüm kripto para piyasalarını da etkiledi ve son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 61'inin değeri düşerken, ilk 10 birimden 7'si düşenler arasındaydı.

Kripto para piyasalarında toplam hacim de, hafta başında yükseldiği 565 milyar dolarlık üç yılın zirvesinden yaklaşık 54 milyar dolarlık düşüşle 511 milyar dolara düştü.

Kripto piyasalarında 24 saatlik işlem hacmi de, artan satışların etkisiyle 245.41 milyar dolardan 264.09 milyar dolara yükseldi.

Toplam 7,792 kripto para biriminin işlem gördüğü 33,520 piyasadaki toplam piyasa hacminin Syüzde 62.1'ini Bitcoin oluşturuyordu.

27 KASIM KRİPTO PARA FİYATLARI

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler:

1.Bitcoin yüzde 4.67 düşüşle 17,173.01 dolar,

2.Ethereum yüzde 1.81 düşüşle 524.79 dolar,

3.XRP yüzde 2.69 düşüşle 0.55 dolar,

4.Tether yüzde 0.11 artışla 1.00 dolar,

5.Bitcoin Cash yüzde 6.35 düşüşle 272.15 dolar,

6.Chainlink yüzde 1.13 artışla 12.74 dolar,

7.Litecoin yüzde 6.66 düşüşle 71.99 dolar,

8.Polkadot yüzde 2.34 düşüşle 4.95 dolar,

9.Cardano yüzde 4.99 artışla 0.13 dolar,

10.Binance Coin yüzde 5.06 düşüşle 28.61 dolardan işlem görüyordu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

KMH faizleri ne kadar oldu? İşte ek hesap, nakit avans, mevduat faiz oranları 2020
MERAK EDİLENLERKMH faizleri ne kadar oldu 2020?
KYK borç yapılandırması nasıl yapılır? KYK borç yapılandırma ödemeleri ne zaman başlıyor?
MERAK EDİLENLERKYK borç yapılandırma ne zaman başlıyor?
Vergi borcu yapılandırma nasıl yapılır? İşte vergi borcu yapılandırma başvurusu ekranı
MERAK EDİLENLERVergi borcu yapılandırma nasıl yapılır?
2021 Asgari ücret ve 2021 AGİ belli oldu mu? Asgari Ücret 2021 zammı ne kadar olur? İşte Asgari ücret 2021 net
MERAK EDİLENLER2021 Asgari ücret ne kadar olacak?
Emekli maaşı 2021 zammı belli gibi! 2021 ocak emekli maaşı ne kadar artacak? İşte emekli maaşı zammı beklentis
MERAK EDİLENLER2021 emekli maaşı beklentisi
Swap nedir? Merkez Bankası Swap limitini artırdı
MERAK EDİLENLERSwap nedir?
Vergi borcu yapılandırma nasıl yapılır? Vergi borcu yapılandırması ödemeleri kaç taksit? 2020 Vergi borcu yapı
MERAK EDİLENLERVergi borcu yapılandırma nasıl yapılır?
Asgari Ücret 2021 ne kadar olur? 2021 Asgari ücret ve AGİ zammı belli oldu mu? Asgari ücret 2021 tahminleri ne
MERAK EDİLENLER2021 Asgari ücret ne kadar olur?
Bitcoin ne kadar oldu?! Bitcoin kaç dolar, kaç tl?
MERAK EDİLENLERBitcoin rekora koşuyor
Evde bakım maaşı hangi illerde yatırıldı? 25 Kasım 2020 güncel liste
MERAK EDİLENLEREvde bakım maaşı yatan iller 25 Kasım listesi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X