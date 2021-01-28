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Bitcoin ne kadar oldu? SON DURUM! Bitcoin kaç dolar, kaç tl?

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, son 24 saat içinde 29,367 dolar ve 32,958 dolar arasında dalgalandıktan sonra 32,000 dolar sınırına döndü.

Bitcoin ne kadar oldu? SON DURUM! Bitcoin kaç dolar, kaç tl?

Bitcoin, geçen yılın son günlerinden itibaren hızla artan kurumsal alımların desteğinde 8 Ocak'ta 41,946.74 dolarlık tüm zamanların zirvesini gördü.

Bitcoin, son 24 saatte yüzde 1.96 düşüşle 31,211.04 dolara gerilerken, birimin haftalık kaybı da yüzde 9.23 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de yaklaşık 12 milyar dolarlık düşüşle 592 milyar dolardan 580 milyar dolara geriledi.

Artan kurumsal alımların da etkisiyle, 7 Ocak'ta tarihte ilk kez 1.0 trilyon dolar sınırını aşan toplam piyasa hacmi de, son 24 saatte yaklaşık 18 milyar dolarlık düşüşle Perşembe gününün erken saatlerinde 923 milyar dolar düzeyindeydi.

Kripto para piyasalarında son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 59 birimin değeri düşerken, düşenlerden 7 tanesi de ilk 10 birimin arasındaydı.

Toplam 8,349 kripto para biriminin işlem gördüğü 32,304 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 63'ünü Bitcoin oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de yaklaşık 13 milyar dolarlık artışla 139 milyar dolara yükseldi.

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