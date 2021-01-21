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BİTCOİN SON DURUM! Bitcoin ne kadar oldu? Bitcoin kaç dolar, kaç tl?

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin 35,000 doların alına çekilirken, birimin hacminin 640 milyar dolara kadar inmesinin de etkisiyle toplam piyasa hacmi de yeniden 1.0 trilyon doların altına çekildi.

BİTCOİN SON DURUM! Bitcoin ne kadar oldu? Bitcoin kaç dolar, kaç tl?

Bitcoin, son 24 saatte yüzde 2.44 düşüşle 34,176.61 dolara gerilerken, birimin haftalık kaybı da yüzde 2.44 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de 658 milyar dolardan, yaklaşık 18 milyar dolarlık düşüşle 640 milyar dolara indi.

Artan kurumsal alımların da etkisiyle, 7 Ocak'ta tarihte ilk kez 1.0 trilyon dolar sınırını aşan toplam piyasa hacmi, dünkü 1 trilyon 8.15 milyar dolardan, günün erken saatlerinde 992 milyar dolara kadar geriledi.

Kripto para piyasalarında son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 64 birimin değeri düşerken, düşenlerden 5 birim de ilk 10 birimin arasındaydı.

Toplam 8,296 kripto para biriminin işlem gördüğü 32,494 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 64.8'ini Bitcoin oluşturuyordu.

Kripto para haber platformu Coinkolik.com, kripto para borsa platformlarından ve farklı uzmanlardan 2021 kripto para beklentilerini aldı.

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