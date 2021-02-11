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Bitcoin neden düşüyor? Bitcoin ne kadar, kaç TL? Bitcoin'de son durum

Kripto para piyasalarına, kurumsal alımların artmasının desteklediği alımlarla hız kazanan tırmanış, değişik merkez bankalarından gelen açıklamalarla frenlendi. Peki Bitcoin ne kadar, kaç TL? İşte Bitcoin'de son durum

Bitcoin neden düşüyor? Bitcoin ne kadar, kaç TL? Bitcoin'de son durum

Elektrikli araç üreticisi Tesla'nın, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (Securities and Exchange Commission - SEC) yaptığı açıklamada, "Nakit varlığının esnekliğini artırarak, getirilerini maksimize etmek amacıyla" toplam 1.5 milyar dolarlık Bitcoin aldığını duyurmasının ardından 48,049 dolarlık yeni tarihi yüksek düzeye tırmanan Bitcoin, son açıklamalardan sonra 45,000 doların altına çekildi.

Son 24 saat içinde 43,881 ve 47,145 dolar dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 3.45 düşüşle 44,568.67 dolara çekilirken, birimin haftalık kazancı da yüzde 19.18 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de yaklaşık 21 milyar dolarlık düşüşle 852 milyar dolardan 831 milyar dolara geriledi.

Artan kurumsal alımların da etkisiyle, 7 Ocak'ta tarihte ilk kez 1.0 trilyon dolar sınırını aşan toplam piyasa hacmi de son 24 saatte yaklaşık 9.0 milyar dolar düşüşle ile 1 trilyon 374.95 dolardan, 1 trilyon 365.68 milyar dolara geriledi.

Kripto para piyasalarında son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 49 birimin değeri düşerken, düşenlerden beş birim de ilk 10 birim arasındaydı.

Toplam 8,423 kripto para biriminin işlem gördüğü 33,691 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 60.9'unu Bitcoin oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de 211 milyar dolardan, 187 milyar dolara geriledi.

Dünya çapında 15 binden çok Bitcoin ATM´si kuruldu. ATM´lerin kurulum oranı, kripto para birimi endüstrisindeki gelişmeye karşılık gelen her geçen yıl daha da artıyor. Cointolik'in veri izleme platformu Coin ATM Radar'ın verilerine dayandırdığı haberine göre, bu makinelerin kurulumu 2020 yılından itibaren hız kazandı.

Buna göre, makinelerin çoğu satın alma amacıyla kullanılıyor ve Bitcoin ATM sayısı da her yıl artmaya devam ediyor. Coin ATM Radar'ın verilerine göre, Bitcoin ATM'lerinin çoğu ABD'de ve Kanada´da yer alıyor.

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