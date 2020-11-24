Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerMerak Edilenler
ABONE OL

Bitcoin SON DURUM! Bitcoin ne kadar oldu? Bitcoin kaç dolar, kaç tl?

Kripto para piyasalarında toplam hacim, son 24 saatte yaklaşık 25 milyar dolar artarak yükseldiği 565 milyar dolar ile yaklaşık son üç yılın zirvesine çıktı. Analistlere göre, piyasalardaki hızlı tırmanışta, özellikle Bitcoin üzerinde yoğunlaşan kurumsal alımlar da etkili oldu. Kripto para piyasalarında gelen alımlarla, son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden yalnızca 15'inin değeri düşerken, ilk 10 birimin arasında düşen olmadı.

Bitcoin SON DURUM! Bitcoin ne kadar oldu? Bitcoin kaç dolar, kaç tl?

Hafta sonunda 18,895 dolara kadar tırmandıktan sonra, 18,500 doların altına çekilen kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 0.02 artışla 18,386 dolara yükseldi ve haftalık kazanımı yüzde 10.71 düzeyindeydi. Bitcoin'in piyasa hacmi de, haftanın ilk günündeki 342.26 milyar dolardan 341.1 milyar dolara döndü.

Clark Moody ve Bitcointreasuries.org verilerine göre şirketler, 20 Kasım itibarıyla yaklaşık 842,229 Bitcoin'i, yani toplam Bitcoin (BTC) arzının yüzde 4.54'ünü elinde bulunduruyor.

Kripto piyasalarında 24 saatlik işlem hacmi de, gelen alımlarla hızla tırmanarak son 24 saatte yaklaşık 30 milyar dolarlık artışla 209 milyar dolardan, 239.18 milyar dolara yükseldi.

Toplam 7,758 kripto para biriminin işlem gördüğü 33,362 piyasadaki toplam piyasa hacminin Syüzde 60.4'ünü Bitcoin oluşturuyordu.

KRİPTO PARALAR NE KADAR OLDU?

1.Bitcoin yüzde 0.02 artışla 18,386.07 dolar,

2.Ethereum yüzde 6.45 artışla 615.62 dolar,

3.XRP yüzde 46.68 artışla 0.67 dolar,

4.Tether yüzde 0.04 artışla 1.00 dolar,

5.Chainlink yüzde 9.62 artışla 16.19 dolar,

6.Bitcoin Cash yüzde 17.38 artışla 341.91 dolar,

7.Litecoin yüzde 7.44 artışla 90.57 dolar,

8.Cardano yüzde 17.77 artışla 0.17 dolar,

9.Polkadot yüzde 6.46 artışla 5.96 dolar,

10.Binance Coin yüzde 9.19 artışla 33.32 dolardan işlem görüyordu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

2021 Asgari ücret ve AGİ zammı belli oldu mu? 2021 Asgari Ücret ne kadar olur? İşte Asgari ücret 2021 tahminle
MERAK EDİLENLER2021 Asgari ücret zammı ne kadar olur?
Aktif rasyo ne demek? BDDK'dan aktif rasyo kararı geldi!
MERAK EDİLENLERAktif rasyo ne demek?
Vergi borcu yapılandırma 2020 başvurusu nasıl yapılır? İşte vergi borcu yapılandırma başvurusu ekranı
MERAK EDİLENLERVergi borcu yapılandırma 2020
Vergi borcu yapılandırması kanunu KYK borcunu kapsıyor mu? KYK borç yapılandırma ödemeleri ne zaman başlıyor?
MERAK EDİLENLERKYK borç yapılandırma ne zaman başlıyor?
Microsoft Teams nasıl kullanılır? Microsoft Teams nasıl kurulur? MS Teams detayları
MERAK EDİLENLERMicrosoft Teams nasıl kullanılır?
2021 Asgari Ücret ne kadar olacak? Asgari ücret 2021 ve AGİ zammıne kadar olur? İşte Asgari ücret 2021 net ve
MERAK EDİLENLER2021 Asgari Ücret ne kadar olacak?
Emekli maaşı zammı 2021 ne kadar olacak? İşte 2021 emekli zammı tahminleri
MERAK EDİLENLER2021 emekli maaşı beklentisi
Bağkur prim borcu yapılandırma nasıl yapılır? E-devlet Bağkur prim borcu yapılandırma ekranı
MERAK EDİLENLERBağkur prim borcu yapılandırma nasıl yapılır?
Evde bakım maaşı hangi illerde yatırıldı? 23 Kasım 2020 güncel liste
MERAK EDİLENLEREvde bakım maaşı yatan iller 23 Kasım listesi
Emekli maaşı zammı 2021 ne kadar olacak? İşte 2021 emekli zammı tahminleri
MERAK EDİLENLER2021 emekli maaşı beklentisi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X