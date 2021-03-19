Son 24 saat içinde 54,253.58 ve 60,116.25 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 1.28 düşüşle 58,043.28 dolara gerilerken, birimin haftalık kazancı da yüzde 1.59 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de, yaklaşık 14 milyar dolarlık düşüşle 1 trilyon 82.9 milyar dolara geriledi

Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum da son 24 saatte yüzde 3.13 düşüşle 1,784.77 dolara gerilerken, haftalık kaybı yüzde 3.13 düzeyindeydi; birimin piyasa hacmi de 205.44 milyar dolara geriledi.

Kripto para piyasalarının üçüncü büyük birimi Binance Coin son 24 saatte yüzde 2.86 düşüşle 264.88 dolara gerilerken, haftalık kaybı yüzde 6.24 düzeyindeydi; birimin piyasa hacmi de 40.93 milyar dolara geriledi.

Tüm piyasalarda toplam piyasa hacmi de, yaklaşık 29 milyar dolarlık düşüşle 1 trilyon 776.54 milyar dolara geriledi. Kripto para piyasalarına yönelik kurumsal ilginin artmasının ardından yaşanan hızlı tırmanışla, toplam piyasa hacmi ilk kez 7 Ocak'ta 1.0 trilyon dolar ve ilk kez 15 Şubat'ta 1.5 trilyon dolar sınırını aşmıştı.

Kripto para piyasalarındaki kâr satışlarının etkisiyle, son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 68 birimin değeri düşerken, düşenlerden dokuz tanesi de ilk 10 birim arasındaydı.

Toplam 8,884 kripto para biriminin işlem gördüğü 36,729 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 60.9'unu Bitcoin, yüzde 11.6'sını da Ethereum oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de yaklaşık 13 milyar dolarlık düşüşle 141 milyar dolar düzeyindeydi.