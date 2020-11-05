Bitkilerin Faydaları Nelerdir?

İçeriğindeki herhangi bir kimyasal bileşen olmayan; bulundurdukları, vitamin veya mineraller sayesinde insan hayatı için yararları olan bitkileri şifalı bitkiler olarak tanımlıyoruz. Bu bitkiler ve faydaları şöyledir:

Nane: Nane daha ilk dönemlerden beri alternatif tıp için vazgeçilmez bir bitki olmuştur. Naneden sakız, şeker, diş macunu yapılması bir rastlantı değildir.

• Nane; ilk olarak solunum yollarına iyi gelen bir bitkidir.

• Nane tam anlamıyla bir A vitamini deposudur. Aynı zamanda içeriğinde C vitamini de bulunmaktadır. Kalsiyum, magnezyum ve demir bakımından da çok zengin olan bu bitkinin; insan sağlığına faydası da çok fazladır.

• Eğer sindirim sisteminizde bir sorun varsa ya da mide ağrıları çekiyorsanız, nane derdinize iyi gelir. Çünkü bu bitki çok iyi bir temizleyicidir. Bağırsaklarınıza iyi gelir ve bağırsaklarınızı hareketlendirir.

• Baş ağrısına iyi gelmesi.

• Kilo vermenizi kolaylaştırması.

• Yatıştırıcı ve yumuşatıcı özelliğinden dolayı da cilde iyi gelmesidir.

Biberiye: Aktarlarda sıkça gördüğünüz biberiye bitkisi son dönemde oldukça popülerdir. Özellikle biberiye çayı ve biberiye yağı birçok hastalığa iyi geliyor. Biberiye çayının içerisinde kalsiyum, demir ve B6 vitamini bulunur.

• Sinir, stresten dolayı oluşan baş ağrılarına ve migren ağrılarına iyi gelir.

• Bağışıklık sistemini güçlendirir.

• Kan dolaşımını hızlandırır.

• Kalp hastalıklarına karşı korunmaya yardımcı olur.

Maydanoz: Maydanoz; rahatlıkla yaz kış bulunan bir bitkidir. Vücudunuza saymakla bitmeyen faydası var.

• Bağışıklık sistemini korur.

• Vücuttaki ödemin dışarı atılmasına yardımcı olur.

• Anti-bakteriyel özelliğe sahiptir.

• Eğer ağız kokusundan şikâyetçiyseniz; maydanoz ağız kokusuna da iyi gelir.

• Aynı zamanda kalp sağlığını korumaya da yardımcı olur.

Karabaş otu: Mor çiçekleriyle baktıkça içinizi açan karabaş otunun güzel göründüğü kadar vücuda da oldukça faydası var.

• Karabaş otunun içerisinde bulunan “geraniol” maddesinin kansere iyi geldiği bilinmektedir.

• Kan dolaşımını düzenleyen bu bitki ayrıca kan ve damar hastalıklarına yakalanma riskini azaltır.

• Vücuda enerji veren bu bitki daha zinde hissetmenizi sağlar. Özellikle kendinizi sürekli yorgun ve uykusuz hissediyorsanız; karabaş otu daha canlı ve zinde olmanıza yardımcı olabilir.

Ihlamur: Sıklıkla çay olarak tükettiğimiz ıhlamur muhteşem kokusuyla da bizleri büyülemektedir. Faydaları ise;

• Ihlamur, sinirleri kuvvetlendirir.

• Uyku verir.

• Kansızlığı giderir.

• Böbrek ve mesaneyi temizler.

• Grip ve soğuk algınlığı şikayetlerini giderir.

• Göğüs ve bronşları yumuşatır.

• Kabızlığı ve barsak spazmını giderir.

• Saç dökülmesini önler.

Hurma: Özellikle Ramazan ayında tükettilen, hem tadı hem de şifalı oluşuyla ön plana çıkan hurma, birçok faydası vardır. Bunlar:

• Hurma, bedensel ve zihinsel yorgunluğu azaltır. Vücuda enerji ve kuvvet verir.

• Hamile ve yeni doğum yapmış olanların kendilerini toparlamasına çok yardımcı olur.

• Ayrıca anne sütünü arttırır.

• Stresi ve gerginliği azaltır.

• Sindirimi kolaylaştırır ve kabızlığa iyi gelir.

• Vücut ve kemik gelişimini destekler ve kemikleri güçlendirir.

Chia tohumu: Bu özel bitki birçok konuda vücudunuza yarar sağlamaktadır. Son zamanlarda özellikle diyetlerde karşımıza çıkan chia; kuvvet vermesi yönüyle ön plana çıkar. Sırasıyla faydaları;

• Chia; A vitamini, B vitamini, D vitamini ve E vitamini içerir. Aynı zamanda demir, iyot, magnezyum, kükürt, manganez gibi mineraller ile linoleik asit ihtiva eder.

• Lif içeriği yüksek bir bitkidir. Bu nedenle doğal kan şekerini dengeleyici özelliği vardır.

• Kan basıncını düşürücü ve kolesterolü dengeleyici etkisi vardır.

• Karın bölgesinde yağ dokusu oluşumunu engeller.

• Metabolizmayı hızlandırarak, zayıflamaya yardım eder.

Zerdeçal: Zerdeçalın da saymakla bitmeyen faydaları vardır.

• Zerdeçal karaciğere olan faydaları ile ön plana çıkmaktadır.

• Bu şifalı bitki ayrıca, antioksidan özelliği sayesinde birçok hastalığa iyi gelir.

• Ciltteki yaraların kolay iyileşmesini sağlar.

• Sedef hastalığı gibi cilt hastalıklarına iyi gelir.

• Depresyona karşı adeta bir antidepresan görevi görür.

• Baş ağrılarına iyi gelir.

• Saç dökülmesi, saçkıran gibi rahatsızlıklara da fayda sağlar.

Soya: Soya, içerisinde östrojen hormonuna benzer işlev gören ve bu hormonun etkilerini sulandıran bir madde içerir ve bu da kadın bünyesi için son derece yararlıdır.

Tarçın: Ruhtaki sıkıntılara iyi gelmesi nedeniyle antidepresan olarak kabul edilmektedir. Tarçın ayrıca, kalbi kuvvetlendirir. İştah açar, hazmı kolaylaştırır.

Tere: Tere tam bir vitamin deposudur. Bol miktarda madensel tuzlar bulunduğundan; organizmanın maddesel tuz eksikliklerini giderir. Faydaları ise;

• İştah açar.

• Hazmı kolaylaştırır.

• Bronşları temizler, öksürük söktürür.

• İdrar söktürür, böbrekleri ve idrar yollarını temizler.

Kekik: Kekik içerdiği bitkisel besinler, mineraller, bileşen ve vitaminler yardımıyla sağlığımız için çok fazla yararı olan bitkilerdendir.

• Soğuk algınlığı, öksürük, ateş, balgam gibi sorunları ortadan kaldırabilir.

• Bunun yanında bronşite iyi gelir, bronşları rahatlatıcı özelliği vardır. Bu özelliğinden dolayı astım ve solunum yolu problemleri yaşayan kişiler de tüketebilirler.

• Kekik saç sağlığını korur.

• Kekik yardımı ile yapılan bitkisel ilaçlar ve yemeklerde kullanımı veya içecek olarak tüketilmesi cilt ve deri hastalıklarını önleyebilir.

• Kekik, hipertansiyon ve yüksek tansiyon dengesini sağlıklı bir seviyede tutmayı başardığı için bu tür hastalıklarla mücadele eden kişiler tarafından yaygın

olarak kullanılır...

Yeşil Çay: Yeşil çayın faydaları üzerine yapılan araştırmalar; daha çok kanseri engelleme ve kanser hücrelerinin yayılımını yavaşlatmadaki etkisi odaklı olmakla birlikte bazı bilimsel araştırmaların kolesterolü ve tansiyonu düşürdüğü, şeker hastalığından koruduğu, yağ yakılmasına yardımcı olduğu ve bunamayı yavaşlattığı yönünde sonuçları bulunmaktadır. Faydalarını şu şekilde sıraladık:

• Güçlü bir antioksidandır.

• Kansere karşı koruma sağlar.

• Kötü kolesterolü düşürür.

• Kalp sağlığına iyi gelir.

• Kan basıncını düşürür.

• Diş çürüklerini önler.

• Diş eti hastalıklarına karşı koruma sağlar.

• Metabolizmayı hızlandırır.

• Kilo vermeye yardımcı olur.

• Bağışıklık sistemini güçlendirir...

Çuha Çiçeği Yağı:

• Çuha çiçeği yağı, genellikle romatoid artiridin etkilerini azaltmada ve kolesterolü düşürmede kullanılır.

• Çuha çiçeği obezlik, sindirim sorunları ve solunum yolları şikâyetleri için de tercih edilen bir bitkidir.

• Ayrıca adet öncesi sendromunu şikâyeti olan bayanlar tarafından da kullanılır.

Dereotu: Dereotunun içinde; sabit ve uçucu yağlar, tanen, pektin, reçine vardır. Faydaları şöyledir:

• İştah açar.

• Vücuda kuvvet verir ve savunma sistemini güçlendirir.

• Ağız kokusunu giderir.

• Midenin çalışmasını düzenleyerek hazmı kolaylaştırır.

• Mide ve bağırsak gazlarını söktürür.

• Hıçkırığı önler.

• Yatıştırıcıdır.

• Krampları çözer.

• Sinir zayıflığını giderir ve uyku verir.

• Anne sütünü arttırır.

• Aybaşı kanamalarını kolaylaştırır.

• Tere otu basura karşı da faydalıdır.

• Ayrıca, çocuklardaki hazımsızlıktan kaynaklanan şişkinlikleri ve gaz şikayetlerini azaltır.

Devedikeni:

• Karaciğerde toksik maddelerin parçalanıp, atılacak hale gelmesine yardımcı olur.

• Karaciğerin çalışmasını destekler ve yeni karaciğer hücrelerinin oluşmasına yardımcı olur.

• Hepatit, sarılık ve karaciğer iltihabı problemlerinde faydalı olabilir.

• Alkolün çok kullanılması sonucu gelişen siroza karşı etkili olabilir. Ayrıca aşırı sigara içen kişiler için de önemlidir.

• İyi bir kan temizleyici olup, sedef hastalığında fayda sağlayabilir.

• Güçlü bir antioksidan olup, serbest radikallerin etkisini azaltır.

• Safra kanalları iltihabı ve hamilelikte safra akımının kesilmesi üzerine iyileştirici etkisi vardır.

• Böbreklerin daha iyi çalışmasına katkıda bulunarak idrar yollarındaki problemlerin giderilmesinde olumlu katkılar sağlar.

• Dokuları korur ve iltihap önleyicidir.

Dikenli İncir:

• Frenk inciri ve Hint inciri adlarıyla da bilinir. C vitamini içerir.

• İshal ve dizanteriye karşı faydalıdır.

• Sindirim sistemini rahatlatır ve kabızlığı giderir.

• Şeker hastalarına iyi gelir.

• Kolesterol oranını düşürür.

• Tok tutar ve yemeklerden alınan yağın vücut tarafından emilimini azaltır.

• Bu özellikleri ile aşırı kilolarından kurtulmak isteyenler için de faydalı bir besindir.

• Yaprakları kaynatılarak elde edilen solüsyon cildi nemlendirir ve taze tutar.

Ebegümeci:

• Ebegümecinin yaprakları sebze olarak, çiçekleri de ilaç olarak kullanılır.

• Göğsü yumuşatır ve öksürüğü keser.

• Ateş düşürücüdür.

• Nezle ve bronşite iyi gelir.

• Burun kanamasını keser; Burun tıkanıklığını giderir. Nefes darlığında faydalıdır.

• Mide ağrısına ve bulantısına karşı etkilidir.

• Dişeti hastalıklarında faydalıdır.

• Mide ve Bağırsakların düzenli çalışmasına yardımcı olur.

• Kabızlığı giderir.

• Ses kısıklığını, boğaz ve bademcik iltihaplarını giderir.

• Cildi korur, yumuşatır ve nemlendirir.

• Gözaltı kırışıklıklarına ve şişliklerine iyi gelir.

Eğreltiotu:

• Dışı siyahi, içi beyazdır.

• Zehirlidir. Tavsiye edilen miktarı aşmamak gerekir.

• Hekimlikte erkek eğreltiotu kullanılır.

• Gebeler ve kansızlar kullanamaz.

• Bağırsak solucanları ve tenyaları düşürür.

• Memeli basur ve variste de faydalıdır.

Ekinezya: Ekinezyanın içinde bulunan maddeler; grip ve nezle virüslerine karşı etkili olduğu için özellikle grip mevsimlerinde tercih edilmektedir. Ekinezya bağışıklık sistemini güçlendirerek daha hızlı bir iyileşme sağlar. Boğaz ağrıları, öksürük ve tıkanıklık ekinezya bitkisi sayesinde kolayca atlatılmaktadır.

Ergeç Sakalı (çayırmelikesi): Yaz aylarında toplanıp kurutulur. Bitkinin her yeri kullanılır. Faydalarıysa şöyle sıralanır:

• İdrar söktürür, vücutta biriken zararlı maddelerin atılmasını sağlar.

• Böbrek mesane ve idrar yollarındaki iltihapları giderir.

• Soğuk algınlığını geçirir.

• Sinirleri yatıştırır.

• Kalbi kuvvetlendirir.

• Nefes darlığı ve astımda faydalıdır.

• Diş ağrılarını keser, diş eti ve boğaz iltihaplarını giderir.

Fesleğen:

• Sakinleştirici özelliği ile vücudu rahatlatır.

• Enerji verir.

• İştah açıcıdır.

• Hazımsızlığı giderir.

• Öksürüğü ve baş dönmesini keser.

• Ağız içindeki yaralara karşı faydalıdır.

• Arı sokmasında zehrin etkisini azaltır.

• Çayı yapılıp içilirse bağırsak gazlarını giderir.

• Cildi rahatlatır.

• Fesleğen ile hazırlanan losyonlarla saç derisine masaj yapılırsa saç köklerini güçlendirir.

• Fesleğen yağı selülit şikâyetlerini azaltır.

Gümüş Düğme: Dayanılmaz ağrıya neden olan migrenin tam nedeni bilinmiyor. Bazı uzmanlar bu sorunun nedenini baştaki kan damarlarının genişleyerek sinirlere baskı yapmasından kaynaklandığını savunuyor. Gümüş düğme; beyinde bulunan kan damarlarını rahatlatarak duyulan acıyı azaltıyor. Gümüş düğme bitkisinin diğer yararları ise;

• Doku ve eklemlerde meydana gelen iltihapları azaltması

• Yüksek ateşin düşürülmesinde de oldukça etkilidir.Vücutta aspirin gibi işlev görürken yan etkileri olmadığı için daha çok tercih edilebilecek bir bitkidir.

Günlük: Anadolu Sığla ağacı olarak da bilinen günlük ağacının gövdesinden elde edilen sakızdır. Faydaları:

• Eklem iltihabı ve bursitin tedavisinde kullanılır.

• Aynı zamanda ishal ve solunum yolları şikâyetleri gibi sorunların tedavisinde de oldukça etkilidir.

• Yüksek kolesterol,

• Damla hastalığı,

• Bel ağrıları,

• Kas yangısı,

• Fibromiyalji,

• Obezite,

• Dizanteri

• Göğüs hastalıklarına da iyi geldiği bilinmektedir.

Hayıt Ağacı:

• Hayıt ağacı menstural dönemi düzenler ve kadınlarda progesteron hormonunun salgılanmasını sağlar.

• Hayıt ağacı meyveleri yavaş etki eden ve ancak uzun süreli kullanımda etkilerini gösteren bir bitkidir.

• Hamile kalma sorunu yaşayan bayanlarda 1–2 yıl süreli kullanılır ve hamilelik başladığında kullanımına son verilir.

• Ayrıca adet öncesi dönemle ilişkilendirilen kramplar ve göğüs bölgesinde hassaslığa neden olan prolaktin hormonu üretim seviyesini de düşürür.

Kanarya Otu: Bu bitki; reçine, tanen, inulin, flavonol, çeşitli alkaloitler ve uçucu yağ içerir. Faydaları şu şekilde sıralanabilir:

• İdrar söktürücü ve terleticidir.

• Bağırsak kurtlarını düşürür.

• Kanamayı durdurucu etkileri ile kanamaları durdurur ve yaraların iyileşmesini hızlandırır.

• Adet zamanında görülen kanamayı kolaylaştırmasının yanında durmayan adet kanamalarını durdurmaya da yardımcı olur.

• Loğusa dönemlerinde de faydalıdır.

• Romatizma ağrılarını hafifletir.

• Kanlı ishale karşı faydalıdır.

Kara Hardal:

• Romatizma ağrı ve yangılarını hafifletir.

• Artride (eklem iltihabı) karşı etkilidir.

• Kan dolaşımını uyarır.

Kargabüken: Tohumları; albümin, yağ, çeşitli alkaloitler, glikozit ve igasur asidi içerir. Yapraklarında ve tohumlarında son derece zehirli bir alkaloit olan striknin bulunur. Ancak faydaları şöyledir:

• Acı tadı ile iştah açıcıdır.

• Vücuda kuvvet verir ve cinsel isteği ve gücü arttırır.

• Kalbi yavaşlatarak tansiyonu düşürür.

• Migren ve adet sancılarını azaltır.

• Gastrit, kabızlık, bulantı ve sinir hastalıklarında faydalıdır.

Kasımpatı Çiçeği: Çok eski zamanlardan beri, özellikle Çin'de tıbbi amaçla tonik olarak kullanılmaktadır.

Keten Tohumu: Susam tanelerinden biraz daha büyük olan keten tohumu; Omega–9 ve Omega–3 asitleri, lif, protein, manganez, magnezyum, çinko ve diğer bir dizi mineral açısından oldukça zengindir. Yararları:

• Keten tohumu birçok soruna çözüm getirmesi nedeniyle geniş bir kitle tarafından tercih edilir.

• Kolon ve göğüs kanseri

• Akne ve egzama gibi cilt problemleri

• Astım ve diyabet

• Yüksek tansiyon

• Kolesterol

• Bağışıklık sistemi sorunları

• Burkulmalar ve incinmeler

• Obezite

• Saçlarda oluşan kepek.

• Adet öncesi sendromu

Meyan Kökü: Kullanılan kısmı kökleridir. Meyan kökü saponin, 40 'dan fazla flavon, glikoz ve şeker kamışından 50 kez daha tatlı glycyrhizik asit içerir. Ayrıca, çeşitli vitaminler ve mineraller bakımından da zengindir. Yararları ise:

• İştahı açar. Hazmı kolaylaştırır.

• İdrar söktürür ve kabızlığı giderir.

• Nezle, grip ve nefes darlığında faydalıdır.

• Göğsü yumuşatır, balgamı söktürür ve öksürüğü keser.

• Vücuda serinlik ve rahatlık verir.

• Bağırsakları rahatlatır.

• Mide ve onikiparmak bağırsağı ülseri, gastrit ve ince bağırsak iltihaplarında faydalıdır.

• Antibakteriyel ve antifungal etkileri ile zararlı bakterilere ve iltihaplara karşı etkilidir.

• Kronik hepatit ve siroz tedavisinde oldukça faydalı olan meyan kökü antiviral etkileri ile özellikle Hepatit A ve Hepatit C hastalıklarına neden olan virüslere karşı etkilidir.

• Kanseri önlemeye yardımcı olur.

Semizotu: C vitamini ile demir bakımından zengin bir besindir. Ayrıca, bol miktarda Omega–3 yağ asidi içerir.

• Mide ve bağırsak hastalıklarında faydalıdır. Bağırsakları yumuşatır ve mide yanmasını giderir.

• İdrar söktürür ve kabızlığı giderir.

• Kanı temizler.

• Sinirleri yatıştırıcı etkisi ile zihin yorgunluğu ve uykusuzluğa iyi gelir.

• Dalak şikâyetlerini azaltır.

• Kanın pıhtılaşmasını kolaylaştırıcı etkisi özellikle iç kanamaları durdurmakta faydalıdır.

• İdrar yanmasını giderir.

• Böbrek kumlarını ve taşlarını dökmeye yardımcı olur.

• Bronşları açarak bronşite iyi gelir.

• Kandaki şeker oranını düşürür.

• Ayrıca, solucanları dökmeye de yardımcı olur.

Siyah Yılan Kökü: Siyah yılan kökü; menopoz için önerilen ve bu yönüyle bilinen bir bitkidir.

• Siyah yılan kökü sinirlerin gevşemesine ve dolayısıyla menopoz döneminin kolay atlatılmasına yardımcı olur. Siyah yılan kökü; menopoz döneminde oldukça sıkıntı veren ateş basması ataklarını önler.

• Üreme sistemi üzerinde oldukça etkili olan siyah yılan kökü; hormonları dengeleyerek menopozun yanı sıra adet öncesi sendromu ve kaslarda meydana gelen kramplar gibi durumların tedavisinde de kullanılır.