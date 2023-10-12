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        Haberler Gündem 3. Sayfa Halil Falyalı cinayeti davasında son dakika gelişme: İşte istenen cezalar - Güncel haberler

        Halil Falyalı cinayeti davasında sıcak gelişme!

        Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş'ın öldürülmesine ilişkin haklarında dava açılan aralarında Mehmet Faysal Söylemez ve Mustafa Söylemez kardeşlerin de bulunduğu 7 sanığın yargılandığı davada sona gelindi. Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, Mehmet Faysal Söylemez ve Mustafa Söylemez´in iki kez ağırlaştırılmış müebbet ve 12´şar yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını istedi. Duruşma son savunmalar için 17 Kasım'a ertelendi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.10.2023 - 14:00 Güncelleme: 12.10.2023 - 14:06
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        Halil Falyalı cinayeti davasında sıcak gelişme!
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        Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne şehrinin Çatalköy mevkiinde bulunan 20 Temmuz Caddesi üzerinde, 8 Şubat 2022 günü saat 18.45 sıralarında Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş uzun namlulu ateşli silahlarla saldırıya uğramıştı.

        8 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

        DHA'da yer alan habere göre Murat Demirtaş olay yerinde, Halil Falyalı ise kaldırıldığı Yakın Doğu Üniversite Hastanesinde hayatını kaybetmişti. Cinayet sonrasında soruşturmanın Türkiye ayağında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 9 ve 17 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen üç ayrı operasyonda, cinayetle doğrudan ya da dolaylı bağlantılı oldukları ileri sürülen 8 kişi gözaltına alınmıştı.

        SÖYLEMEZ KARDEŞLER

        Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mustafa Söylemez, Faysal Söylemez, Abdurrahim Çelik, Ender Yıldız ve Cengiz Şener tutuklanırken; Metin Süs ve iki şüpheli adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

        PLANLAMADAN 6 AY SONRA CİNAYET İŞLENDİ

        İddianamede, Halil Falyalı'nın öldürülmesinin Eylül'de planlandığı ancak Falyalı cezaevinde olduğu için 6 ay sonra gerçekleştirildiği belirtiliyor. İddianamede, son derece planlı ve profesyonel bir şekilde işlendiği de kaydediliyor.

        DURUŞMA GERÇEKLEŞTİ

        İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya aralarında Mehmet Faysal Söylemez'in de bulunduğu 4 sanık tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Duruşmada taraf avukatları da hazır bulundu.

        SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI

        Esasa ilişkin görüşünü açıklayan duruşma savcısı, sanıklar Mehmet Faysal Söylemez ve Mustafa Söylemez'in "Tasarlayarak kasten öldürme" ve "Suç işleme amacıyla örgüt kurma ve yönetme" suçlarından iki kez ağırlaştırılmış müebbet ile 6'şar yıldan 12'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

        Sanıklar Ender Yıldız, Abdurrahim Çelik, Cengiz Şener, Metin Süs'ün ise "Tasarlayarak kasten öldürmeye yardım" ve "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından 33'er yıldan 46'şar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilen mütalaada, firari sanık Cemil Önal'ın dosyasının ise ayrılmasını istendi.

        SÖYLEMEZ'İN AVUKATI HEYETİ REDDETTİ

        Sanıklar mütalaaya karşı savunma yapmak üzere süre talep etti. Duruşmada söz alan Mehmet Faysal Söylemez´in avukatı Coşkun Atılgan, "Hiçbir delil toplamadan Kıbrıs´tan gelen paçavralarla müvekkilim hakkında karar vereceksiniz. Sizin kararınız belli. Tarafsız değilsiniz. Bağımsız değilsiniz. Mahkemenizin dosyadan çekilmesini talep ediyoruz. Çekilmediğiniz takdirde ayrı heyetinizi reddediyoruz" dedi.

        SON SAVUNMALAR İÇİN DURUŞMA ERTELENDİ

        Mahkeme heyeti, reddi heyet ve heyetin çekilmesi yönündeki taleplerin reddine hükmetti. Sanıklara mütalaaya karşı savunma yapmak için süre verilmesine hükmeden heyet, duruşmayı erteledi.

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        #Halil Falyalı
        #Son dakika haberler
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