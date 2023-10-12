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        Haberler Ekonomi Para Bankacılık KKM'de rekor düşüş - Para Haberleri

        KKM'de rekor düşüş

        Kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarının toplamı 6 Ekim haftasında 74 milyar 565 milyon lira düştü. Böylece KKM'de haftalık en büyük düşüş kaydedilmiş oldu. Son 7 haftadaki toplam gerileme 179 milyar 339 milyon liraya ulaştı

        Selim Karahan
        skarahan@haberturk.com
        Giriş: 12.10.2023 - 14:59 Güncelleme: 12.10.2023 - 14:59
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        KKM'de rekor düşüş
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        Kur korumalı mevduatta (KKM) Merkez Bankası'nın attığı adımlar sonrası düşüş 7. haftasına girdi.

        BDDK 6 Ekim haftasına ilişkin bankacılık verilerini açıkladı. Buna göre söz konusu hafta itibarıyla kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarının toplamı 3 trilyon 228 milyar 609 milyon lira oldu.

        6 Ekim haftasında KKM hesaplarında 74 milyar 565 milyon liralık düşüş yaşandı. Böylece KKM hesaplarında bugüne kadarki en yüksek haftalık düşüş kaydedilmiş oldu.

        Tarih KKM (milyon TL) Haftalık değişim (milyon TL)
        6.10.2023 3.228.609,48 -74.565,55
        29.09.2023 3.303.175,03 -1.254,04
        22.09.2023 3.304.429,07 -2.130,94
        15.09.2023 3.306.560,01 -26.046,32
        8.09.2023 3.332.606,33 -15.719,43
        1.09.2023 3.348.325,76 -20.326,90
        25.08.2023 3.368.652,66 -39.295,93
        18.08.2023 3.407.948,59 50.240,16
        11.08.2023 3.357.708,43 75.337,36
        4.08.2023 3.282.371,07 149.903,06
        28.07.2023 3.132.468,01 58.563,00
        21.07.2023 3.073.905,01 111.629,93
        14.07.2023 2.962.275,08 115.599,85
        7.07.2023 2.846.675,23 107.281,14
        27.06.2023 2.739.394,09 19.785,61
        23.06.2023 2.719.608,48 91.295,49
        16.06.2023 2.628.312,99 52.309,73
        9.06.2023 2.576.003,26 42.396,24
        2.06.2023 2.533.607,02 34.879,90
        26.05.2023 2.498.727,12 100.558,12
        18.05.2023 2.398.169,00 51.413,19
        12.05.2023 2.346.755,81 143.630,96
        5.05.2023 2.203.124,85 85.534,24
        28.04.2023 2.117.590,61 137.797,73
        20.04.2023 1.979.792,88 89.208,51
        14.04.2023 1.890.584,37 113.753,90
        7.04.2023 1.776.830,47 75.767,28
        31.03.2023 1.701.063,19 28.229,98
        24.03.2023 1.672.833,21 33.071,32
        17.03.2023 1.639.761,89 36.343,89
        10.03.2023 1.603.418,00 26.227,24
        3.03.2023 1.577.190,76 25.365,53
        24.02.2023 1.551.825,23 51.973,03
        17.02.2023 1.499.852,20 16.433,22
        10.02.2023 1.483.418,98 27.682,69
        3.02.2023 1.455.736,29 48.892,08
        27.01.2023 1.406.844,21 21.198,68
        20.01.2023 1.385.645,53 12.230,77
        13.01.2023 1.373.414,76 3.405,67
        6.01.2023 1.370.009,09 -45.293,48
        30.12.2022 1.415.302,57 -47.900,76
        23.12.2022 1.463.203,33 -2.196,42

        Böylece son 7 haftada KKM'deki toplam düşüş 179 milyar 339 milyon liraya ulaştı.

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        İLK ADIM AĞUSTOS'TA ATILDI

        Merkez Bankası 20 Ağustos tarihinde Türk lirası (TL) mevduatları artıracak, KKM'yi azaltacak düzenlemeye gitti.

        Düzenlemeyle, sadeleşme süreci kapsamında yabancı para mevduattan KKM'ye dönüşüm hedefi uygulamasına ve TL payına göre ilave/indirimli menkul kıymet tesis uygulamasına son verildi. Merkez Bankası'nca kur koruma desteği sağlanan hesaplardan TL hesaplara geçiş ve belli oranda kur korumalı hesapların yenilenmesinin hedeflenmesine, kur koruması bulunmayan TL payı seviyesinde artış hedefine geçildi.

        Bankalara yolladığı talimata göre TCMB, TL mevduata geçiş hedefini vadesi gelen gerçek kişi döviz dönüşüm hesapları için en az yüzde 10, TL kur korumalı mevduatlar için en az yüzde 50 olarak, geçilecek TL mevduatın vadesini ise en az 32 gün olarak belirledi.

        ZORUNLU KARŞILIKLAR ARTIRILDI

        14 Eylül'de ise Resmi Gazete'de yayımlanan kararla KKM'de zorunlu karşılıklar yükseltildi. Buna göre 6 aya kadar vadede zorunlu karşılık oranı yüzde 25, 1 yıl ve 1 yıldan uzun vadede ise yüzde 5 olarak belirlendi.

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        TL vadeli mevduata geçişi teşvik eden bir adım olarak, 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli Kur Korumalı Mevduatlar için zorunlu karşılık oranı yüzde 25'e çıkarıldı. 1 yıla kadar vadeli ve 1 yıl ve daha uzun vadeli olanlar için zorunlu karşılık oranı ise yüzde 5 olarak belirlendi.

        Daha önce kur korumalı hesaplarda zorunlu karşılık tesis etme yükümlülüğü tüm vadeler için yüzde 15'ti.

        Kararla piyasada oluşan TL likidite fazlası, zorunlu karşılık oran artışıyla sistemden çekilmeye devam edilecek. Aynı zamanda TL vadeli mevduatlar desteklenirken, KKM'de uzun vade öne çıkarılacak.

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