Ezgi Eyüboğlu-Furkan Palalı aşkı belgelendi

6 Şurada Paylaş!









"BAZI DEZAVANTAJLAR YARATABİLİYOR"



Öte yandan daha önce sanatla oldukça ilgili bir aile içerisinde büyüyen ve evin tek kız çocuğu olduğunu anlatan Eyüboğlu, "Bir evin bir kızı" olma hissiyatının sosyal hayat içerisinde bazı dezavantajlar da yaratabildiğini ifade etmişti.



Samimi açıklamalarda bulunan ünlü oyuncu, "Bir evin bir kızı olarak büyüyünce ister istemez ailede ilgi odağı haline geliyorsunuz ama sosyal hayatta aynı ilgiyi bulamayınca, ‘Eee ben ilgi odağıydım. Burada neden ilgi odağı değilim?’ durumu olabiliyor" diyerek, güldürmüştü.