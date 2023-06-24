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Bitlisli öğrenci Yusuf Arda Akyürek LGS'de 500 tam puan aldı, başarısını depremde ölen öğrencilere armağan etti

Bitlis'in Ahlat ilçesinde Yunus Ensari Ortaokulu öğrencisi Yusuf Arda Akyürek, tüm soruları doğru yanıtlayıp 500 tam puan aldı. Akyürek, "Bu başarıyı şehit ailelerimize ve 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden 8. sınıf öğrencilerine armağan ediyorum" dedi

Bitlisli öğrenci Yusuf Arda Akyürek LGS'de 500 tam puan aldı, başarısını depremde ölen öğrencilere armağan etti
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AA

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında "Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav" sonuçları açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), LGS kapsamındaki merkezi sınava katılan 562 öğrencinin tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldığını bildirdi.

MEB'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "1 milyon 30 bin 195 öğrencinin girdiği LGS kapsamındaki merkezi sınava katılım oranı yüzde 82 oldu. Sınava katılan 562 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. Testlerdeki net ortalaması geçen yıla göre artış gösterdi" ifadelerine yer verildi.

BİTLİSLİ YUSUF DA 500 TAM PUAN ALDI

Bitlis'in Ahlat ilçesinde Yunus Ensari Ortaokulu öğrencisi Yusuf Arda Akyürek de, tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 puan alan 562 öğrencinin arasında yer aldı.

Ahlat Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden, ailesiyle makamında kabul ettiği Akyürek'i başarısından dolayı tebrik etti.

Özden, gazetecilere, Akyürek'in girdiği sınavda tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldığını söyledi.

Akyürek'in kentte 500 tam puan alan tek öğrenci olduğunu belirten Özden, "Öğrencimizin bize yaşattığı birincilikten dolayı ailesini, okul idaresini ve emeği geçenleri kutluyorum. Gururluyuz. Bundan sonraki öğrenim hayatında başarılarını sürdüreceğine inanıyoruz" dedi.

BAŞARISINI DEPREMDE HAYATINI KAYBEDEN 8. SINIF ÖĞRENCİLERE ARMAĞAN ETTİ

Sınavdan tam puan almanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden Akyürek ise başarısında emeği geçen ailesine, öğretmenlerine ve okul müdürüne teşekkür etti.

Sınava hazırlanırken düzenli ve sistemli olarak evde, okulda denemeler çözdüğünü anlatan Akyürek, "Bunun karşılığını aldığımı düşünüyorum. Düzenli çalışan herkesin başarıya ulaşabileceğine inanıyorum. Başarımı 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden 8. sınıf arkadaşlarıma hediye ediyorum" diye konuştu.

Baba Şenol Akyürek de oğlunun Türkiye'de 500 tam puan alan öğrenciler arasında yer almasından mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Bu başarıyı şehit ailelerimize ve 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden 8. sınıf öğrencilerine armağan ediyorum" ifadelerini kullandı.

Okul müdürü Metin Ataş da Akyürek'in, Türkiye'de tam puan alan öğrenciler arasında yer almasından memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

LGS BİRİNCİSİ MERYEM, MODA TASARIMCISI OLMAK İSTİYOR

Sınavdan 500 tam puan alan Meryem Vahid, moda tasarımı alanında eğitim ve kariyer hedefliyor.

Sınavda tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan alan Vahid, okulda düzenlenen programda nasıl başarıya ulaştığını anlattı.

Vahid, çok soru çözmenin değil, verimli soru çözmenin önemli olduğunu ve katsayısı yüksek derslerden soru çözdüğü için başarı elde ettiğini söyledi.

Okulda çok fazla denemeye ve etüde katılarak kendisini geliştirdiğini kaydeden Vahid, sınav stresiyle baş edebilmek için de okulun rehberlik biriminden destek aldığını aktardı.

Vahid, gelecek planlarına ilişkin de "Galatasaray Lisesine girmek istiyorum. Çoğunluğun aksine doktor ve mühendis olmak değil, moda tasarımı okumak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Meryem Vahidin annesi Azamed Mirali de kızıyla gurur duyduğunu ifade ederek, okul ve öğretmenlerin her zaman arkalarında durduğunu anlattı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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