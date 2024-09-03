Bizimkilerin Venedik halleri

Dünyanın en eski film festivali olan Venedik Film Festivali, 1932'de 'Esposizione Internazionale d'Arte Cinematografica' adıyla başladı.

O tarihten bu yana her yıl ağustos sonu ya da eylül başında Venedik'te düzenlenen Venedik Film Festivali, dünyanın en prestijli film festivallerinden biri olarak kabul ediliyor.

Yarışan filmlerden ve dünyaca ünlü sinemacıların katılımından dolayı Venedik Film Festivali'nin prestiji, her yıl biraz daha artıyor.

Dilan Çiçek Deniz

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Hal böyle olunca da sinema dışı birçok firma, festivalle eş zamanlı olarak Venedik'te organizasyonlar düzenleyip davetler veriyor. Amaç; birçok ülkeden medya mensuplarının Venedik'te olması nedeniyle dikkatlerin İtalya'nın bu tarihi kentinin üzerine çevrilmesi.

Bu nedenle birçok ünlü oyuncumuz Venedik'in yolunu tuttu. Çeşitli firmaların davet ve organizasyonu için Özge Özacar, Aslı Turanlı ve Dilan Çiçek Deniz, Venedik'e gitti.