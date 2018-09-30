Black Friday yani Kara Cuma her yıl olduğu gibi bu yıl da alışveriş tutkunları tarafından bekleniyor. İsmi nedeniyle yer yer tarışmalara yol açsa da Black Friday - Kara Cuma Türkiye'de de yaygınlaşan uygulamalardan biri haline geldi. Peki; Black Friday - Kara Cuma nedir? Black Friday - Kara Cuma 2018 hangi güne denk geliyor? İşte cevabı...

BLACK FRIDAY (KARA CUMA) İNDİRİMLERİ NE ZAMAN? (2018)

Alışveriş tutkunlarının heyecanla beklediği Kara Cuma indirimleri için gün sayılıyor. Kara Cuma indirimleri, dünya genelinde uygulanmaktadır ve binlerce marka, binlerce ürününde indirime giderek bu özel günde müşterilerini sevindirmektedir.

İndirimleri büyük heyecanla bekleyen ve bu özel günde birçok ürünü düşük fiyattan satın almak için gün sayan vatandaşlar, uygulanacak olan Black Friday (Kara Cuma) indiriminin başlayacağı tarihi bekliyor.

Bu yıl (2018) Kara Cuma (Black Friday) indirimleri 23 Kasım Cuma gününe denk geliyor. ABD'de ortaya çıkan bu özel günde, dünya genelinde markalar binlerce ürününe indirim uygulamaktadır.

BLACK FRIDAY (KARA CUMA) NEDİR?

Black Friday (Kara Cuma), Amerika Birleşik Devletleri'nde ortaya çıkan bir alışveriş ve indirim günüdür. ABD'de Şükran Günü'nden sonraki ilk Cuma günü Kara Cuma olarak adlandırılmaktadır. 1952 yılından bu yana, Noel alışveriş sezonunun başlangıcı olarak ABD'de kabul edilmektedir.

Kara Cuma günü, resmi bir tatil değildir ancak Kaliforniya ve bazı eyaletlerde hükümet çalışanlarına "Şükran Günü'nden sonra" adında bir tatil verilmektedir. 2005 yılından bu yana en yoğun şekilde alışverişin yapıldığı gün olan Black Friday günü, markaların stokları tükenmeye yaklaşır.

Black Friday gününde 2000'li yıllara kadar sabah 06:00'da açılan mağazalar bu tarihten sonra sabah 04:00 ila 05:00 saatlerinde hizmet vermeye başladı. 2011 yılından sonra bazı mağazalar Black Friday gününde 24 saat hizmet verme kararı aldı.

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