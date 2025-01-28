Blake Lively ile Justin Baldoni arasındaki cinsel taciz davasına giren ses kayıtları sızdırıldı
Blake Lively ile Justin Baldoni arasındaki yasal mücadeleye şimdi de sızdırılan ses kayıtları dahil oldu. Baldoni'nin gece saat 2'de gönderdiği 7 dakikalık sesli mesaj internette yayıldı
Blake Lively ile Justin Baldoni arasındaki 'taciz' ve 'karalama kampanyası' davası, 9 Mart 2026'da görülecek. Ancak duruşma gününe kadar ikili arasındaki sular durulmuyor.
Blake Lively, 'Bizimle Başladı Bizimle Bitti' (It Ends With Us) filmindeki rol arkadaşı ve yönetmen Justin Baldoni'yi sette kendisine cinsel tacizle suçlamıştı. Baldoni de New York Times'a, Lively'nin iddialarını olduğu gibi gazeteye taşıdıkları gerekçesiyle 250 milyon dolarlık iftira, Lively ile eşi Ryan Reynolds'a da 400 milyon dolarlık karalama davası açmıştı.
İkili arasındaki yasal mücadeleye dair yeni detaylar ortaya çıktı. Dava dosyasına giren çatı katı toplantısına dair ses kayıtları internete sızdırıldı.
Sesli mesajın, filmin yönetmenliğini de yapan Baldoni ile yapımcı Lively'nin kendisine sunduğu bazı senaryo değişikliklerini tartışmasının ardından gönderildiği anlaşıldı.
Çatı katı toplantısı, Blake Lively'yi savunmak üzere Ryan Reynolds'ın daireye gelmesiyle gerçekleşmişti. Lively, senaryoda birtakım değişiklikler yapılmasını istemiş ve Ryan Reynolds da eşini desteklemek üzere toplantıya gelmişti. Lively, cinsellik içeren sahnelerin değiştirilmesini istiyordu.
7 DAKİKALIK SESLİ MESAJ
Baldoni, açtığı davada Ryan Reynolds'ı, eşi Blake Lively'yi savunurken "saldırgan" olmakla suçlamıştı.
Ryan Reynolds, çatı katı daireye gelerek karısını savunurken, Baldoni'yi azarlamıştı. Lively, Baldoni'nin kendisini 'şişman' olmakla suçladığını söylüyordu. Reynolds da karısını savunurken, onu 'şiman' diye aşağıladığı gerekçesiyle Baldoni'ye çıkışmıştı. İşte bu toplantı sonrası Baldoni'nin gönderdiği mesaj, şimdi internette yayıldı.
Blake Lively'nin senaryoya yönelik düzenleme talepleri hakkında yapılan gerilimli toplantı sonrası Justin Baldoni, ona gece 2'de yaklaşık 7 dakikalık bir sesli mesaj gönderdi. O mesajın tamamı internete sızdırıldı.
"HATA YAPTIM"
Mesajda Baldoni'nin, "Gerçekten üzgünüm. Hata yaptım. Başarısız olduğumda kabul edip özür dileyeceğim. Eşimin de onaylayacağı gibi, çok kusurlu bir adamım" dediği ortaya çıktı.
Çatı katı toplantısında Blake Lively'ye eşi Ryan Reynolds ve en yakın arkadaşı Taylor Swift eşlik etti, Justin Baldoni'nin önünde Lively'nin savunuculuğunu yaptılar.
Baldoni, attığı mesajda Lively'ye, Taylor Swift ile arkadaşlığı hakkında şunları söyledi:
"Kesinlikle harika arkadaşların var. Eğer böyle hissediyorsan ve onlar bunu biliyorsa... Kahretsin. Hepimizin böyle arkadaşları olmalı, gezegendeki en yaratıcı insanlardan ikisi olmaları dışında... Üçünüz bir arada inanılmazsınız."
"ÇOK KUSURLU BİR ADAMIM"
"Özür dileyerek başlamak istiyorum" diyen Baldoni'nin bu sesli mesajı Lively'nin yazdığı mesaj üzerine gönderdiği anlaşıldı.
Baldoni, "Dostum, mesajının ikinci bölümünü okurken kalbim sızladı ve gerçekten üzgünüm. Kesinlikle eksik kaldım ve bunun için çok çalıştın. Bana böyle hissettiğini söyleyecek ve bunu benimle paylaşacak kadar güvende hissettiğin için gerçekten minnettarım. Ve gerçekten üzgünüm. Hata yaptım. Bu benim başarısızlığım" dedi.
"Mükemmel olmaktan çok uzağım. Eşimin de onaylayacağı gibi çok kusurlu bir adamım. Muhtemelen seni kızdıracağım ama her zaman özür dileyeceğim, sonra kendimi toparlayacağım" diyen Baldoni, "Sana böyle hissettirdiğim için üzgünüm, bu çok kötü hissettirmiş olmalı. Kesinlikle daha iyisini yapacağım. Bu benim en iyi hafta sonum değildi" ifadesini kullandı.
"İnsanlarla birlikte olmayı, birinin alanında olmayı ve yüz yüze olmayı seviyorum ve bence bu benim en iyi olduğum alan. Ama mesajlarımızda ve sesli mesaj alışverişlerimizde zaman zaman kesinlikle yetersiz kaldım, çünkü iletişim kurulacak çok şey oluyor" diyen Baldoni, şu ifadeleri kullandı:
"Bu filmi yapmayı kabul ettiğinde çok heyecanlandım. Bunun ikimizin de çok çalışmasından ve bir vizyona sahip olmasından kaynaklandığına inanıyorum. Seninle bu konuda yaratıcı bir ortak nokta bulmaktan heyecan duyuyorum."
Baldoni, "Diğer yönetmenler ve yapımcılarla veya birlikte çalıştığın kişilerle yaşadıkların için çok üzgünüm. Beni çok sinirlendirdi. Hâlâ içinde bulunduğumuz sektörün bu olması ve bunu bir kadın olarak deneyimlemiş olman beni çok şaşırtıyor ve bu kesinlikle benimle olmayacak. Benim için Blake Lively ile çalışmaktan ve ona her şeyini vermekten daha heyecan verici bir şey yok" dedi.
Baldoni, üç çocuk annesi Lively'ye ayrıca şu mesajı gönderdi:
"Muhtemelen etrafında çocuklar ve göğsünde bir bebek var. Sabahın 2'sinde saçmalamamı dinliyorsun, üzgünüm. Umarım daha iyi hissediyorsundur. Ryan'a sevgilerimi ilet."
NE OLMUŞTU?
Blake Lively, rol arkadaşı ve yönetmen Justin Baldoni’yi cinsel tacizle suçladı. Lively, Baldoni’nin kendisine karşı bir karalama kampanyası başlatmaya çalıştığını ve davranışlarının kendisi ve ailesine “ciddi duygusal zarar” verdiğini iddia etti. Baldoni ve yapım şirketi Wayfarer Studios, Lively’nin şikayetine bir açıklamayla karşılık verdi, bu iddiaları “utanç verici” ve “tamamen yanlış suçlamalarla dolu” olarak nitelendirdi.
California İnsan Hakları Departmanı’na yapılan şikayete göre, 2024 yılı ocak ayında, 'It Ends With Us' filminin prodüksiyonuna geri dönülmeden önce, Lively’nin iddialarını ve taleplerini ele almak için bir toplantı düzenlendi. Lively’nin eşi Ryan Reynolds da bu toplantıya katıldı. Toplantıda Lively, Baldoni’nin antrenörüyle birlikte kendisinin kilosunu tartıştığını, dini inançlarını açıklamaya zorladığını ve cinsel yaşamıyla ilgili uygunsuz şekilde konuştuğunu dile getirdi. Ayrıca filmin yapımcılarından ve Wayfarer Studios CEO’su olan Jamey Heath’in, kendisine karısının çıplak bir şekilde doğum yaptığı bir video gösterdiğini öne sürdü. Lively, Baldoni ve Heath’in, makyaj karavanına izinsiz girdiklerini, “özellikle kendisi bebeğini emzirirken” bile karavana girdiklerini iddia etti.
Ünlü oyuncu ayrıca, Baldoni’den senaryoda onayladığı dışında başka cinsellik içeren sahne eklememesini talep ettiğini iddia etti. Şikayete göre filmin dağıtımcısı Sony Pictures, Lively’nin taleplerini onayladı; ancak Baldoni’nin “sosyal manipülasyon” yaparak Lively’nin itibarını yok etmeye yönelik bir kampanya başlattığını öne sürdü.
Şikayet dosyasında, Lively, Baldoni'nin kendisiyle “geçmişteki cinsel ilişkilerini” konuştuğunu ve “önceki pornografi bağımlılıklarını” anlattıklarını iddia etti.