Blake Lively ile Ryan Reynolds çifti, yeniden spor ışıkları altında!

Justin Baldoni ile karşılıklı açtıkları davalarla gündemde olan Hollywood çifti, iki ay sonra ilk kez kameralar karşısına geçti.

Dört çocuklu çift, ABD'nin ünlü Saturday Night Live adlı TV programının 50'nci yılı kutlamasında boy gösterdi. Gecenin en ilginç anı, Ryan Reynolds'ın yayında bir skeçte Justin Baldoni ile aralarındaki skandal dava süreciyle dalga geçmesiydi.

Sunucular Tina Fey ile Amy Poehler sahnedeyken ünlü seyirciler ayağa kalkıp soru yöneltti. Komik diyalogların geçtiği bu bölümde Reynolds da seyircilerin arasından ayağa kalktı ve "Bir sorum var" dedi. Kendisine sahneden "Ryan Reynolds, n'aber, nasıl gidiyor?" diye sorulduğunda Reynolds, "Harika! Neden, ne duydun ki?" diye yanıt verdi.

Ryan Reynolds, 'Bizimle Başladı Bizimle Bitti' (It Ends With Us) filminin sorunlu prodüksiyon süreci ve art arda açılan davalarla aylardır manşetlere çıkmalarına gönderme yaptı.

Blake Lively'nin tam o anda Ryan Reynolds'a sert bir bakış attığı ve bir anlığına gülümsemesini kaybettiği fark edildi. Tabii bu diyaloglarda, o bakışın da skecin bir parçası olabileceği düşünüldü.

Çift, SNL'in 50'nci yıl kutlama programından önce, kırmızı halıda da yan yana poz verdi.

NE OLMUŞTU?

Blake Lively, 'Bizimle Başladı Bizimle Bitti' (It Ends With Us) filminin başrol oyuncusu ve yönetmeni Justin Baldoni'ye karşı mahkemeye 80 sayfalık bir şikayette bulunarak, onu cinsel tacizle ve kendisine karşı bir karalama kampanyası başlatmakla suçladı. Baldoni, iftira ve hakaret iddiasıyla hem Lively hem de Reynolds'a karşı 400 milyon dolarlık bir dava açarak yanıt verdi.

Justin Baldoni, iddiaları haberleştiren New York Times'tan 250 milyon dolar tazminat talep etti.