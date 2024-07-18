BM'den İsrail meclisinin "Filistin devletinin kurulmasına karşı çıkmasına" tepki İsrail meclisi, "Filistin devletinin kurulmasına karşı çıkan" önerge kabul etti. Önergede, "Filistin devletinin kurulmasının İsrail devleti ve vatandaşları için tehdit oluşturacağı" iddiası yer alıyor. Birleşmiş Milletler Sözcüsü Stephane Dujarric ise "Oylamayla iki devletli çözüm yok edilemez" diyerek, BM'nin 1967 sınırlarınca iki devletli çözümü desteklediğinin altını çizdi

Anadolu Ajansı Giriş: 18.07.2024 - 20:10 Güncelleme: 18.07.2024 - 20:10 facebook

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