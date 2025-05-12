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        Haberler Gündem Güncel Bodrum'da denizden 45 ton katı atık çıktı | Son dakika haberleri

        Bodrum'da denizden 45 ton katı atık çıkarıldı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde yapılan deniz dibi temizliği çalışmasında başta yasa dışı tonozlar olmak üzere çeşitli türlerde 45 ton katı atık çıkarıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.05.2025 - 18:52 Güncelleme: 12.05.2025 - 18:52
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        Bodrum'da denizden 45 ton katı atık çıktı
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        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Bodrum Bölge Liman Başkanlığı tarafından yarımadanın kuzey bölgesinde Gündoğan Mahallesi Küçükbük Koyu içerisinde deniz dibi temizliği yaptı.

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        Ekipler tarafından seyir, can ve mal emniyetini tehlikeye düşüren yasadışı tonozlama düzenekleri şeklinde kamyon lastikleri, plastik, demir variller ve korozyona uğramış birçok atık malzemeler deniz dibinden çıkarıldı.

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        Toplanan 45 ton katı atıklar vinçler yardımıyla teknelere alınarak çöp depolama alınan nakledilmek üzere karaya çıkarıldı.

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