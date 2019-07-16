Lüks araçla birlikte 60 bin lira da kül oldu!

Muğla'nın Bodrum ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, kontrol altına alındı.

Gündoğan Mahallesi, Yayladağ mevkisinde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangına 7 helikopter, 11 arazöz, 6 su tankeri ve iki dozer, 60 orman işçisi ile çok sayıda itfaiye ekibince müdahale edildi.

Kuvvetli rüzgar nedeniyle yayılan yangının yerleşim yerlerine ulaşmaması için ekipler yoğun çaba sarf etti.

Bölge sakinlerinin de alevleri söndürmeye destek verdiği yangın, ekiplerin havadan ve karadan yoğun mücadelesi sonucu kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında, yaklaşık 3 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü belirtildi.