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        Bakan Uraloğlu, Bolu'da inceleme ve ziyaretlerde bulundu

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bolu'da bir dizi inceleme ve ziyaret gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2024 - 13:16 Güncelleme: 25.03.2024 - 13:16
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        Bakan Uraloğlu, Bolu'da inceleme ve ziyaretlerde bulundu
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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bolu'da bir dizi inceleme ve ziyaret gerçekleştirdi.

        Kentteki temasları kapsamında AK Parti İl Başkanlığını ziyaret eden Uraloğlu, daha sonra D-100 kara yolu üzerinde yapılması planlanan Gölyüzü Kavşağı alanında incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

        Bakan Uraloğlu, burada düzenlediği basın toplantısında, bakanlık olarak Bolu'ya 22 yılda 54 milyar liralık yatırım yaptıklarını, bölünmüş yol uzunluğunu 303 kilometreye, bütümlü sıcak karışım kaplamalı yol uzunluğunu da 432 kilometreye çıkardıklarını belirtti.

        Kenti, Düzce, Sakarya, Kocaeli, Bilecik, Eskişehir gibi İstanbul istikametindeki batı illerine, doğu tarafında da Ankara, Samsun ve Amasya'ya, diğer taraftan bölünmüş yollarla Zonguldak, Karabük ve Çankırı illerine bağladıklarını anlatan Uraloğlu, yine 200 kilometreye yakın tek yol iyileştirmesi yapıldığını aktardı.

        Uraloğlu, kentin "yılan hikayesine dönen" en önemli projesi Bolu Dağı Tüneli'nin 2007'de açıldığını anımsatarak, "Bakın 2007 yılında bitirdiğimiz Bolu Dağı Tüneli artık 30-40-50 bin günlük trafiklere ulaşmış durumda. Artık Ankara-İstanbul arasında alternatif ulaşımları da konuştuğumuz bir döneme geldik." diye konuştu.

        Kara yolları yatırımları olarak halihazırda Bolu'da devam eden 14 proje ve yaklaşık 7,6 milyar liralık çalışmanın bulunduğunu bildiren Uraloğlu, kentin merkezi ve ilçelerinde birçok ulaştırma yapısına devam ettiklerini kaydetti.

        Bakan Uraloğlu, şu anda bulundukları hem transit hem şehir içi ulaşımda kullanılan kesimde günlük trafiğin 35 bin gibi yüksek bir kapasiteye geldiğine değinerek, "Organize sanayi ile üniversite kavşakları arasında yaklaşık 14 kilometrelik bölümü konuşuyoruz. Bu bölümde halihazırda farklı tiplerde tam 12 kavşak var, 8'i sinyalize kavşak. Bunlar 14 kilometrelik bölümü zor geçilir veya uzun zaman dilimlerinde geçilir kılıyor." şeklinde konuştu.

        - Bolu'ya yeni otoyol girişi kazandırılacak

        Gerek kara yolları ekiplerinin tespitleri gerek siyasi yöneticilerin veya yerel yönetimlerden gelen talepler doğrultusunda gerekli incelemeleri yaptıklarından bahseden Uraloğlu, söz konusu 14 kilometrelik kesimde proje çalışmasını başlattıklarını ve en acil görülen kavşaktan çalışmalara başlayacaklarını ifade etti.

        Uraloğlu, değişen ve gelişen Bolu'nun ihtiyaçlarının da değiştiğini, otoyoldan doğu ve batı olmak üzere iki girişi bulunan kente yeni giriş açmayı planladıklarını belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

        "Daha merkezi bir yerden, gelişen sanayi tesislerine de hizmet edecek alternatif bir noktadan giriş çıkış düzenlemesiyle ilgili proje çalışmasını başlattık. Yine buna paralel olarak, eşgüdüm halinde mutlaka yapmamız gereken Bolu merkezden geçen günlük 1000 civarında ağır taşıtın bir tır parkında konuşlandırılması, oradan kanalize edilmesiyle ilgili de mutlaka burada çalışma, planlama yapmamız gerekir diye düşünüyoruz. İnşallah 1 Nisan sabahından itibaren Muhammed Emin Demirkol kardeşimle beraber bunları daha kolay planlayacağız ve bütün ekibimizle peyderpey hayata geçirmiş olacağız."

        Açıklamasının ardından Gölyüzü Mahallesi'nde esnaf ziyareti yapan ve vatandaşlarla sohbet eden Uraloğlu, daha sonra Vali Erkan Kılıç eşliğinde geçen hafta açılışı yapılan Güney Çevre Yolu'nda incelemelerde bulundu.

        Bakan Uraloğlu'na, inceleme ve ziyaretlerinde AK Parti Bolu Milletvekili Yüksel Coşkunyürek, AK Parti İl Başkanı Suat Güner, Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen ve AK Parti Belediye Başkan adayı Muhammed Emin Demirkol ile partililer eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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