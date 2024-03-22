Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal, Bolu'da iftara katıldı

Gökçesu Belediye Başkanı ve Demokrat Parti Belediye Başkan adayı Vahit Aydın tarafından düzenlen iftar programında konuşan Uysal, memleketin zor günler geçirdiğini söyleyerek, ekonominin kötü yönetildiğini savundu.

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