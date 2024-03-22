Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal, Bolu'da iftara katıldı
Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Bolu'nun Mengen ilçesinde iftar programına katıldı.
Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Bolu'nun Mengen ilçesinde iftar programına katıldı.
Gökçesu Belediye Başkanı ve Demokrat Parti Belediye Başkan adayı Vahit Aydın tarafından düzenlen iftar programında konuşan Uysal, memleketin zor günler geçirdiğini söyleyerek, ekonominin kötü yönetildiğini savundu.
Uysal, "Demokrat Partimizin başarılı belediye başkanlarından Vahit Aydın'ı önce Allah'a, sonra size emanet ediyorum." dedi.
Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından Vahit Aydın'ın projeleri tanıtıldı.
Aydın, Gökçesu'ya meslek lisesi, Kur'an kursu, yeni tekstil atölyesi yaptıracağı vaadinde bulundu.
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