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        Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal, Bolu'da iftara katıldı

        Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Bolu'nun Mengen ilçesinde iftar programına katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2024 - 23:01 Güncelleme: 22.03.2024 - 23:01
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        Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal, Bolu'da iftara katıldı
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        Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Bolu'nun Mengen ilçesinde iftar programına katıldı.

        Gökçesu Belediye Başkanı ve Demokrat Parti Belediye Başkan adayı Vahit Aydın tarafından düzenlen iftar programında konuşan Uysal, memleketin zor günler geçirdiğini söyleyerek, ekonominin kötü yönetildiğini savundu.

        Uysal, "Demokrat Partimizin başarılı belediye başkanlarından Vahit Aydın'ı önce Allah'a, sonra size emanet ediyorum." dedi.

        Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından Vahit Aydın'ın projeleri tanıtıldı.

        Aydın, Gökçesu'ya meslek lisesi, Kur'an kursu, yeni tekstil atölyesi yaptıracağı vaadinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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