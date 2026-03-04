Bolu'da jandarma ve polis ekipleri vatandaşları bilgilendirdi

Bolu'da vatandaşlar dolandırıcılık, narkotik, aile içi şiddet ve siber suçlarına yönelik bilgilendirildi.



İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ekiplerince"En İyi Narkotik Polisi Anne" ve "NARKOREHBER" projeleri kapsamında, turizm bölgesinde faaliyet gösteren otellerde çalışan personele eğitim verildi.



Eğitimlerde narkotik suçlarla mücadelenin önemi, madde bağımlılığı, "UYUMA" projesi ile madde kullanımı ve bağımlılığıyla mücadele merkezleri hakkında bilgilendirme yapıldı.



Bir iş yerinde görev yapan kadın personele yönelik programda, Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES), şiddete maruz kalınması halinde alınabilecek tedbir kararları, "En İyi Narkotik Anne" projesi ile madde bağımlılığıyla mücadele ve "NARKOREHBER" konularında bilgi verilerek broşür dağıtıldı.



Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ise Mengen ilçesinde vatandaşlara yönelik siber farkındalık ve bilinçlendirme çalışması gerçekleştirildi.



Güvenli internet kullanımı, siber zorbalık, yasa dışı bahis, yatırım dolandırıcılığı ile banka ve ödeme sistemleri dolandırıcılığı konularında bilgilendirme yapıldı, broşür dağıtıldı.



Ayrıca vatandaşlara, hakim, savcı, jandarma, polis veya devlet görevlisinin telefonla para talep etmeyeceği aktarılarak, telefonda para isteyen kişilere itibar edilmemesi konusunda uyarıldı.



