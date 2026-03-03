Bolu Belediye Başkan vekili seçimi cuma günü yapılacak
Bolu Valiliği, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın tutuklanması ve görevden uzaklaştırılmasının ardından belediye başkan vekili seçiminin cuma günü yapılacağını bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, Özcan’ın, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Bolu 2. Sulh Ceza Hakimliğinin 2 Mart 2026 tarihli ve 2026/48 sorgu sayılı kararıyla tutuklandığı ve İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldığı anımsatıldı.
5393 sayılı Belediye Kanununun 45. maddesi hükümleri uyarınca Bolu Belediye Meclisinin belediye başkan vekilini seçmek üzere 6 Mart 2026 Cuma günü saat 15.00’te Bolu Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda toplanmasının uygun görüldüğü aktarılan açıklamada, belirtilen tarih ve saatte meclis üyelerinin katılımıyla belediye başkan vekili seçiminin yapılacağı kaydedildi.
