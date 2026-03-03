Canlı
        Bolu Haberleri

        Bolu Belediye Başkan vekili seçimi cuma günü yapılacak

        Bolu Valiliği, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın tutuklanması ve görevden uzaklaştırılmasının ardından belediye başkan vekili seçiminin cuma günü yapılacağını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2026 - 16:19 Güncelleme:
        Bolu Belediye Başkan vekili seçimi cuma günü yapılacak

        Bolu Valiliği, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın tutuklanması ve görevden uzaklaştırılmasının ardından belediye başkan vekili seçiminin cuma günü yapılacağını bildirdi.

        Valilikten yapılan açıklamada, Özcan’ın, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Bolu 2. Sulh Ceza Hakimliğinin 2 Mart 2026 tarihli ve 2026/48 sorgu sayılı kararıyla tutuklandığı ve İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldığı anımsatıldı.

        5393 sayılı Belediye Kanununun 45. maddesi hükümleri uyarınca Bolu Belediye Meclisinin belediye başkan vekilini seçmek üzere 6 Mart 2026 Cuma günü saat 15.00’te Bolu Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda toplanmasının uygun görüldüğü aktarılan açıklamada, belirtilen tarih ve saatte meclis üyelerinin katılımıyla belediye başkan vekili seçiminin yapılacağı kaydedildi.
        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

