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        Bolu Dağı'nda kar yağışı ve sis etkili oldu

        D-100 kara yolu ile Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde kar yağışı ve sis etkisili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2024 - 11:31 Güncelleme: 23.03.2024 - 11:31
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        Bolu Dağı'nda kar yağışı ve sis etkili oldu
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        D-100 kara yolu ile Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde kar yağışı ve sis etkisili oldu.

        Kara yolunun Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler ile otoyolun Bolu Dağı Tüneli ve viyadükler kesiminde iki gündür aralıklarla kar yağışı ve sis görülüyor.

        Bölgede kar yağışı ve sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

        Kar kalınlığının bazı noktalarda 15 santimetreye ulaştığı bölgede, Karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.

        Güzergahta görev yapan trafik ekipleri, sürücülere kış lastiği uyarısı yaparak, kış lastiği olmayanların Bolu Dağı güzergahını kullanmamalarını istedi.

        Ekipler, sürücüleri ayrıca yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları konusunda da ikaz etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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