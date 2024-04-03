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        Mudurnu'da tırla hafif ticari aracın çarpışması güvenlik kamerasına yansıdı

        Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, tırla hafif ticari aracın çarpışması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2024 - 11:11 Güncelleme: 03.04.2024 - 11:11
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        Mudurnu'da tırla hafif ticari aracın çarpışması güvenlik kamerasına yansıdı
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        Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, tırla hafif ticari aracın çarpışması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Mudurnu Bolu yolunda Mehmet M. yönetimindeki 14 FM 194 plakalı hafif ticari araç ile Davut E. idaresindeki 54 AFN 179 plakalı tır, Küçük Sanayi Sitesi mevkisinde çarpıştı.

        Kazada yaralanan olmazken, çarpışma anı bir iş yerine ait güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Görüntülerde, seyir halindeyken aniden sola dönen tırla çarpışan hafif ticari aracın savrulması yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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