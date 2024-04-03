Avcılar'da yol tartışmasında İETT şoförüne yumruklu saldırı
Trafikte yaşanan magandalıklara bir yenisi daha eklendi. İstanbul Avcılar'da yol verme tartışmasında 3 kişi, İETT otobüsü şoförüne saldırdı. Dehşet anları saniye saniye kaydedildi
Avcılar'da iddiaya göre yol verme konusunda çıkan tartışmada 3 kişi, İETT otobüsü şoförüne saldırdı.
DHA'nın haberine göre şoförün darp edildiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, akşam saatlerinde Firuzköy Mahallesi'nde meydana geldi. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa hattında sefer yapan 34 HO 1982 plakalı İETT otobüsü, Çavuş Caddesi'nde meydana gelen hasarlı kaza nedeniyle bir süre durdu.
SALDIRIP KAÇTILAR
Otobüs şoförü kaza yapan sürücülerden kendisine yol vermelerini istedi. Buna sinirlenen 3 kişi, ön kapıdan otobüse girerek şoföre saldırdı.
Saldırganlar daha sonra otomobile binerek olay yerinden uzaklaştı. Şoföre saldırı anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.