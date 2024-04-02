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        Bolu Belediye Başkanı Özcan, seçim sonucunu değerlendirdi:

        Kesin olmayan sonuçlara göre Bolu Belediye Başkanlığına yeniden seçilen CHP'li Tanju Özcan, 31 Mart'ta kimsenin kimseye muhtaç olmadığı bir seçimin yaşandığını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2024 - 21:19 Güncelleme: 02.04.2024 - 21:19
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        Bolu Belediye Başkanı Özcan, seçim sonucunu değerlendirdi:
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        Kesin olmayan sonuçlara göre Bolu Belediye Başkanlığına yeniden seçilen CHP'li Tanju Özcan, 31 Mart'ta kimsenin kimseye muhtaç olmadığı bir seçimin yaşandığını söyledi.

        Özcan, düzenlediği basın toplantısında, pazar günü yapılan seçimlerde kendisine oy veren, vermeyen herkese teşekkür etti.

        Bir önceki seçimden daha yüksek oy aldığını, başarılı bulunduğunu gösteren bu sonuçların kendisi için son derece kıymetli olduğunu dile getiren Özcan, hızlı şekilde projeleri ve vaatleri gerçekleştirmeye, eksiklikleri gidermeye devam edeceklerini anlattı.

        "Kimsenin kimseye muhtaç olmadığı bir seçim yaşandı." diyen Özcan, Cumhuriyet Halk Partisi olarak Türkiye'de 1977'den, Bolu'da da 1946'dan sonra kent genelinde ilk kez birinci parti seçildiklerini belirterek, bunların kendileri için çok kıymetli olduğunu kaydetti.

        Özcan, açıklamasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

        Yeni dönemde sığınmacılarla ilgili tutumunun nasıl olacağı yönündeki soruya geçen dönemin aynısını yapmaya devam edeceği cevabını veren Özcan, buna ilişkin ek önlemleri gelecek günlerde açıklayacaklarını, bu konuda kentteki muhalefeti arkalarında görmek istediğini söyledi.

        - "Bu dönem ilk kez doğruları yapmaya başladık"

        CHP Genel Başkanı'nın değişmesinin seçimlerin kazanılmasında etkisi olup olmadığı sorusunu da yanıtlayan Özcan, Özgür Özel ve genel merkez yönetiminin başarılı olduğunu dile getirdi.

        "Ankara'ya kadar 200 kilometre yol yürümemin ne kadar önemli ve değerli olduğunu şimdi daha iyi anlıyorum." diyen Özcan, "Bu değişimin ateşini ilk yakan ben olduğum için kendimle gurur duyuyorum. Bu konuda mütevazı olmayacağım. İlk 'Kılıçdaroğlu istifa etmelidir, bırakmalıdır.' diyen ben olduğum için kendimle gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

        Özcan, kendilerini doğru ifade ettiklerinde seçmenden oy aldıklarını, başka partilerin desteğine ihtiyaçları olmadığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Biz kendimizi, 6 okumuzu anlatalım, özümüze dönelim, doğru çizgimize yürüyelim. Bakın insanlar bize oy veriyor. Önceden seçimlere şöyle gidiyorduk: 'Ya acaba şunu söylersek İYİ Parti, HDP alınır mı? HDP seçmenini, şuranın seçmenini küstürür müyüz?' Hayır kardeşim. Başkalarını taklit ederek bu işin olmayacağını yıllardır söyledim. Ve bu dönem ilk kez doğruları yapmaya başladık. Net bir zafer elde ettik."

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