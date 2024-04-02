CHP'li Özcan: Değişimin ilk ateşini yakan ben olduğum için kendimle gurur duyuyorum

BOLU'da resmi olmayan sonuçlara göre yeniden belediye başkanı seçilen CHP'li Tanju Özcan, "Ankara'ya kadar 200 kilometre yol yürümemin ne kadar önemli ve değerli olduğunu şimdi daha iyi anlıyorum. Bu değişimin ilk ateşini yakan ben olduğum için kendimle gurur duyuyorum. Bu konuda mütevazi olmayacağım. İlk gece, 'Kılıçdaroğlu istifa etmelidir, bırakmalıdır' diyen ben olduğum için kendimle gurur duyuyorum" dedi.

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre 2’nci kez belediye başkanı seçilen CHP'li Tanju Özcan, belediye binasında basın toplantısı düzenlendi. Sığınmacılara yönelik ek tedbirler alacağını açıklayan Özcan, "Yardımları kesmek, iş yeri ruhsatlarını iptal etmek, tabelaları kaldırmak; bunlar, bir mesajdı. Yetmedi sularına 10 kat zam yaptık. Nikah ücretlerini 100 bin TL'ye çıkarttık. Bunların da hepsi mesajdı. Zabıta marifetiyle sopayla döverek onları Bolu'dan gönderecek değiliz. Sonuçta hukuk devletiyiz ama onları Bolu'dan gitmeye zorlayacak ek önlemleri önümüzdeki günlerde açıklayacağız. Bolu'daki muhalefeti de yanımda görmek istiyorum. 'Belediye başkanı doğru yapıyor, biz de arkasındayız' demelerini bekliyorum. Onlar da bunu söylerse, Türkiye'de hükümete güvenen, partilerin sözcülerinin de destek verdiklerini görürlerse, onlar daha fazla Bolu'da kalmazlar. Onlardan yüz buluyorlar. Onlar da artık yüz vermeyi bırakırlarsa, geri kalanlar da gidecek" diye konuştu.

'ONUN, BUNUN KUYRUĞUNA TAKILMAYA GEREK YOK' Seçim sonuçlarına ilişkin de Özcan, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel, seçimde başarılı oldu. Doğruları söylediğimiz için partiden atılmıştık. Bugün ne kadar doğru söylediğimi daha iyi anlıyorum. Ankara'ya kadar 200 kilometre yol yürümemin ne kadar önemli ve değerli olduğunu şimdi daha iyi anlıyorum. Bu değişimin ilk ateşini yakan ben olduğum için kendimle gurur duyuyorum. Bu konuda mütevazi olmayacağım. İlk gece, 'Kılıçdaroğlu istifa etmelidir, bırakmalıdır' diyen ben olduğum için kendimle gurur duyuyorum. Genel merkezde bir değişim gerçekleşti, ekip gençleşti. Kendimizi ifade ettiğimizde, özümüze döndüğümüzde, 6 oku anlata anlata yol yürüdüğümüzde, ki 6 okun içinde milliyetçilik en büyük oktur. Bunları anlattığımızda insanlar bize oy veriyor. Onun, bunun kuyruğuna takılmaya gerek yok. Onun, bunun desteğine de ihtiyaç yok. Kendimizi anlatalım, 6 okumuzu anlatalım, özümüze dönelim, doğru çizgimizde yürüyelim, insanlar bize oy veriyor. Kent uzlaşısı vardı. Afyonkarahisar'da gerçekleşen bunun sonucu. Kastamonu'da, Kırşehir'de, Adıyaman'da gerçekleşen kent uzlaşısının bir sonucu" dedi.