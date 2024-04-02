Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Seçim
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        AK Parti Bolu Belediye Başkan adayı Demirkol, seçim sonucunu değerlendirdi

        AK Parti Bolu Belediye Başkan adayı Muhammed Emin Demirkol, gece gündüz demeden yine Türk milleti için çalışmaya devam edeceklerini belirterek, seçilen adayı, meclis üyelerini ve muhtarları tebrik etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2024 - 14:58 Güncelleme: 02.04.2024 - 14:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Bolu Belediye Başkan adayı Demirkol, seçim sonucunu değerlendirdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        AK Parti Bolu Belediye Başkan adayı Muhammed Emin Demirkol, gece gündüz demeden yine Türk milleti için çalışmaya devam edeceklerini belirterek, seçilen adayı, meclis üyelerini ve muhtarları tebrik etti.

        Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından Bolu'da belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, mevcut Belediye Başkanı Tanju Özcan kazandı.

        Seçim sonucuna ilişkin sosyal medya hesabından değerlendirme yapan Demirkol, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleri, vatandaşların duaları ve destekleriyle çıktığı süreci hep birlikte tamamladıklarını belirtti.

        Büyük özveri ve olgunlukla yürüttükleri seçim kampanyası sonucunda halkın iradesinin sandığa yansıdığını aktaran Demirkol, "Seçimlerde tercihini hangi partiden yana yaparsa yapsın, iradesini sandığa yansıtan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Belediye Başkanı seçilen Sayın Tanju Özcan'ı, meclis üyelerini, il genel meclis üyelerini ve muhtarlarımızı tebrik ediyorum. Halkımız şundan emin olsun ki, biz her zaman sizlerin yanında olacağız. Bizi nerede görmek istiyorlarsa biz orada olacağız." ifadelerini kullandı.

        Demirkol, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde gece gündüz demeden yine Türk milleti için çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Şişli'de yangın faciası! 7 kişi öldü
        Şişli'de yangın faciası! 7 kişi öldü
        Van Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti
        Van Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti
        Putin'den Moskova'daki terör saldırısına ilişkin açıklama
        Putin'den Moskova'daki terör saldırısına ilişkin açıklama
        Alkollü araç kullandı! 3 genç öldü! Tahliye edildi!
        Alkollü araç kullandı! 3 genç öldü! Tahliye edildi!
        Buruk'un 11'i belli oldu!
        Buruk'un 11'i belli oldu!
        "Babam 'Makamından şeref alan olma' derdi"
        "Babam 'Makamından şeref alan olma' derdi"
        Botoksta her gülüş birbirinin kopyası mı?
        Botoksta her gülüş birbirinin kopyası mı?
        4 yıl önce siyasete girdi, 47 yıl sonra CHP'ye seçim kazandırdı
        4 yıl önce siyasete girdi, 47 yıl sonra CHP'ye seçim kazandırdı
        Sıcaklıklar haziran ayını aratmıyor!
        Sıcaklıklar haziran ayını aratmıyor!
        Komşusu olan kadına cinsel saldırı! "Periler çağırdı!"
        Komşusu olan kadına cinsel saldırı! "Periler çağırdı!"
        Yeni başkanlar ne kadar maaş alacak?
        Yeni başkanlar ne kadar maaş alacak?
        Film değil gerçek! İstanbul'da silahlı çatışma
        Film değil gerçek! İstanbul'da silahlı çatışma
        Şimşek'ten kira beyannamesi uyarısı
        Şimşek'ten kira beyannamesi uyarısı
        'Bergen'i yasaklayan başkan seçimi kaybetti
        'Bergen'i yasaklayan başkan seçimi kaybetti
        Emekliler seçimi ne kadar etkiledi?
        Emekliler seçimi ne kadar etkiledi?
        Banyo dolabının ardında 'ürküten' keşif!
        Banyo dolabının ardında 'ürküten' keşif!
        Emeklilere bayram ikramiyeleri ödenmeye başladı
        Emeklilere bayram ikramiyeleri ödenmeye başladı
        Fenerbahçe'de tarihi gün!
        Fenerbahçe'de tarihi gün!
        FAST işlem tutar limitleri artırıldı
        FAST işlem tutar limitleri artırıldı
        Semih Kılıçsoy: Kalıcı olmak istiyorum
        Semih Kılıçsoy: Kalıcı olmak istiyorum

        Benzer Haberler

        Bolu'da palet fabrikası yangında hasar gördü
        Bolu'da palet fabrikası yangında hasar gördü
        MHP Bolu İl Başkanı Çelikkol, seçim sonucunu değerlendirdi
        MHP Bolu İl Başkanı Çelikkol, seçim sonucunu değerlendirdi
        Yeğenini 73 oy farkla geçerek başkan oldu
        Yeğenini 73 oy farkla geçerek başkan oldu
        Bolu Belediye Başkanı Özcan seçim sonucunu değerlendirdi:
        Bolu Belediye Başkanı Özcan seçim sonucunu değerlendirdi:
        Bolu'da CHP'li Özcan başkan seçildi; 4 ilçeyi AK Parti, 4 ilçeyi de CHP kaz...
        Bolu'da CHP'li Özcan başkan seçildi; 4 ilçeyi AK Parti, 4 ilçeyi de CHP kaz...
        Trafikte 'yol vermeme' kavgası kamerada
        Trafikte 'yol vermeme' kavgası kamerada