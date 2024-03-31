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        Trafikte 'yol vermeme' kavgası kamerada

        BOLU'da trafikte 'yol vermeme' nedeniyle iki araçtaki kişiler arasında çıkan kavgada, tarafları yoldan geçen sürücüler ayırdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.03.2024 - 18:09 Güncelleme: 31.03.2024 - 18:15
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        Trafikte 'yol vermeme' kavgası kamerada
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        BOLU’da trafikte ‘yol vermeme’ nedeniyle iki araçtaki kişiler arasında çıkan kavgada, tarafları yoldan geçen sürücüler ayırdı. Kavga, cep telefonuyla kayda alındı.

        Borazanlar Mahallesi'nde öğle saatlerinde kavşakta iki sürücü arasında ‘yol vermeme’ nedeniyle tartışma çıktı. Sürücüler ve yanlarındakilerinin araçtan inmesiyle tartışma, büyüyüp kavgaya dönüştü. Yoldan geçen diğer sürücüler, araya girip tarafları ayırdı. Kavga, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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