Trafikte 'yol vermeme' kavgası kamerada

Borazanlar Mahallesi'nde öğle saatlerinde kavşakta iki sürücü arasında ‘yol vermeme’ nedeniyle tartışma çıktı. Sürücüler ve yanlarındakilerinin araçtan inmesiyle tartışma, büyüyüp kavgaya dönüştü. Yoldan geçen diğer sürücüler, araya girip tarafları ayırdı. Kavga, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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