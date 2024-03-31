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        AK Parti Bolu Belediye Başkan adayı Demirkol, oyunu kullandı

        AK Parti Bolu Belediye Başkan adayı Muhammed Emin Demirkol, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2024 - 12:03 Güncelleme: 31.03.2024 - 12:03
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        AK Parti Bolu Belediye Başkan adayı Demirkol, oyunu kullandı
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        AK Parti Bolu Belediye Başkan adayı Muhammed Emin Demirkol, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullandı.

        Mustafa Çizmecioğlu Anadolu Lisesi'ne ailesiyle gelen Demirkol, 1208 numaralı sandıkta oy verdi.

        Demirkol, çıkışta yaptığı açıklamada, yerel seçimlerin Bolu ve Türkiye için hayırlı olmasını diledi.

        Uzun bir maratonun ardından oylarını kullandıklarını vurgulayan Demirkol, "Huzur ve barış içerisinde seçim çalışması yaptık. Bu noktada tüm adaylarımıza teşekkür ediyorum. Sakin ve huzur şehri olarak görmek istediğimiz Bolu'muza yakışır bir seçim süreci atlattık." şeklinde konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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