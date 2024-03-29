Bolu'da vatandaşlara fidan dağıtıldı

İl merkezi ve ilçelerde, Orman Haftası dolayısıyla toplam 20 bin fidan dağıtıldığı öğrenildi.

Vali Yardımcısı Abdullah Şen, Bolu Orman Bölge Müdürü Mahmut Şentürk ve orman personeli, vatandaşlara 2 bin 500 fidan dağıttı.

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