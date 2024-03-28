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        AK Parti Bolu Belediye Başkan adayı Demirkol'dan esnafa destek sözü

        AK Parti Bolu Belediye Başkan adayı Muhammed Emin Demirkol, esnafın tüm sorunlarını çözerek kazanmaları için gerekli altyapıyı oluşturacaklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2024 - 18:24 Güncelleme: 28.03.2024 - 18:24
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        AK Parti Bolu Belediye Başkan adayı Demirkol'dan esnafa destek sözü
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        AK Parti Bolu Belediye Başkan adayı Muhammed Emin Demirkol, esnafın tüm sorunlarını çözerek kazanmaları için gerekli altyapıyı oluşturacaklarını söyledi.

        Seçim çalışması kapsamında ziyaretlerini sürdüren Demirkol, esnafın sesine kulak veren, çözüm odaklı bir başkan olacağını belirtti.

        Esnaf ofisi kurarak yerel işletmeleri destekleyeceklerini bildiren Demirkol, şehre gelen ziyaretçilerin yerel esnaftan alışveriş yapmalarını teşvik etmek için altyapı oluşturacaklarını kaydetti.

        Demirkol, şehrin ekonomik gelişimine katkı sağlamak amacıyla çalıştıklarını, bu kapsamda belediye bünyesinde e-ticaret merkezi kuracaklarını belirterek, bu dijital altyapı sayesinde Bolu'dan transit geçenlere alışveriş mekanlarının ve ürünlerin tanıtıldığı ortak link gönderileceğini söyledi.

        Esnaf çocuğu olduğu için işletmelerin durumunu en iyi kendisinin bileceğini ifade eden Demirkol, "Çektiğiniz sıkıntıları çok iyi biliyorum. Emlak vergilerinden tabela vergisine, su ücretlerinden park sorunlarına kadar tüm sorunlarınızı çözeceğim." diye konuştu.

        Demirkol, belediyede açacakları esnaf ofisiyle küçük işletmecilerin büyük zincirlerle daha iyi şartlarda rekabet edebilmelerini sağlayacağını belirterek, "Siz kazanacaksınız, şehrimiz kazanacak. İşte bu yüzden 31 Mart'ta Bolu kazansın, hiç kimse kaybetmesin diyorum. Sizlere bereketli kazançlar diliyorum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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