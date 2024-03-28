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        Haberler Dünyadan David Beckham ve Victoria Beckham'ın ultra lüks tatili - Magazin haberleri

        David Beckham ve Victoria Beckham'ın ultra lüks tatili

        Aktif futbol yaşamı sırasında başarıları ve yakışıklılığıyla ikonik bir karakter haline gelen David Beckham ile müziği bıraktıktan sonra moda ikonuna dönüşen eşi Victoria Beckham, gitgide büyüttükleri servetlerinin önemli bir kısmını ultra lüks yata harcadı

        Giriş: 28.03.2024 - 16:03 Güncelleme: 28.03.2024 - 16:41
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        Futbol sahasındaki başarısıyla hem İngiltere'de hem de dünya çapında büyük bir etki bırakan David Beckham, eşi Victoria Beckham ile kendisine ve çocuklarına ikinci bir yuva olan ultra lüks yatıyla tatile çıktı.

        48 yaşındaki emekli futbolcu, 49 yaşındaki eski Spice Girls grubu üyesi Victoria Beckham ile Miami sahiline demirledi.

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        David Beckham'ın, 2022'de 5 milyon sterline (204 milyon TL) satın aldığı 30 metrelik yatını, 16 milyon sterlinlik (652 milyon TL) yenisiyle değiştirdiği görüldü. Yeni yat, Beckham çiftinin toplam servetinin 25'te birine denk geliyor.

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        Öncekinden daha büyük ve daha heybetli olan yeni yat, daha geniş üç güverteye ve dinlenmek için büyük bir alana sahip. Bu ekstra alandan yararlanan David ve moda tasarımcısı eşi Victoria Beckham, Gulf Coast kıyısında yatlarında güneşlenirken görüldü.

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        David Beckham, sık sık yatla tatil yapan yakın arkadaşları Elton John ve David Furnish ile birlikte çıktıkları deniz gezilerinden ilham alarak 2022'de 5 milyon sterlin değerindeki yatını kendine almıştı.

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        David Beckham'ın mali başarısı, eşi Victoria Beckham'la olan ortak servetini düşündüğümüzde daha dikkat çekici hale geliyor. 2023'te Sunday Times Zenginler Listesi'nde eşiyle birlikte 514 milyon dolarlık bir servete sahip oldukları bilgisi yer aldı. David Beckham'ın kişisel servetinin 450 milyon dolar civarındayken, Victoria'nın servetinin yaklaşık 70 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor.

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        David Beckham, parasını sanata, lüks arabalara ve uluslararası gayrimenkullere harcamasıyla biliniyor. Beckham için ayrıca bir 'dövme koleksiyoneri' de denilebilir. İngiliz Mirror Gazetesi, 2015'te 60'tan fazla dövmesinin kendisine 65 bin dolardan fazlaya mal olduğunu yazmıştı.

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        David ve Victoria Beckham çifti, 1999'dan bu yana evli ve yaptıkları işlerle servetlerini büyütüyor. David Beckham 20 yıllık futbol kariyerinden kazandıklarıyla yatırım yaparken, Victoria Beckham da Spice Girls'teki müzik kariyeri boyunca ailenin banka hesabına büyük katkılarda bulundu.

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        2000'li yılların başında pop dünyasında büyük bir patlama yaratan Spice Girls grubunun bir üyesiyken moda ikonuna dönüşen Victoria Beckham, kendi adını taşıyan moda markasıyla da büyük bir servet kaynağı yarattı. Victoria Beckham, 2022'nin sonunda yıllık gelirin yüzde 42 artışla 71 milyon dolara yükselmesiyle dikkat çekici bir büyüme kaydetmişti.

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        Futbolu bıraktıktan sonra parasını Florida merkezli futbol kulübü Inter Miami'nin ortağı olarak sürdüren David Beckham, multi-milyon dolarlık anlaşmalarıyla servetini büyütmeye devam ediyor.

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        Dünyanın en başarılı futbolcularından biri olarak kabul edilen Messi ile sözleşme imzalayan Beckham'ın ortağı olduğu Inter Miami'nin değerinin 1 milyar dolara ulaştığı düşünülüyor.

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        Beckham çifti; Brooklyn (25), Romeo (21), Cruz (19) adlarında üç erkek ve Harper (12) adında bir kız çocuğu sahibi.

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        Çiftin en büyük oğlu Brooklyn, ABD'li milyarder Nelson Peltz'in oyuncu olan kızı Nicola Anne Peltz ile 2022'de evlendi.

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        Diğer oğulları Romeo ise marka yüzü olarak sık sık objektif karşısına geçen babası David Beckham ve moda tasarımcısı annesi Victoria Beckham gibi bir moda ikonuna dönüşme yolunda. Şimdilerde markaların aranan modeli olarak kamera karşısına geçiyor.

        #Victoria Beckham
        #David Beckham
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