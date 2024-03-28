Erkan Petekkaya babasına veda etti

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Akın Petekkaya, bugün Kavacık Görele Camii'nde son yolculuğuna uğurlandı. Mahsun Kırmızıgül, Aslıhan Karalar, Saruhan Hünel, Ferman Toprak, Burak Sağyaşar ve Mehmet Yiğit Alp gibi sinema ve müzik dünyasından çok sayıda tanınmış isim cenazede hazır bulundu.