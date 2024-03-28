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        Anadolu Otoyolu'nda bariyere çarpan hafif ticari araçtaki 1 kişi yaralandı

        Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde bariyere çarparak devrilen hafif ticari araçtaki 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2024 - 11:09 Güncelleme: 28.03.2024 - 11:09
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        Anadolu Otoyolu'nda bariyere çarpan hafif ticari araçtaki 1 kişi yaralandı
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        Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde bariyere çarparak devrilen hafif ticari araçtaki 1 kişi yaralandı.

        İ.Ç. idaresindeki 29 AR 426 plakalı hafif ticari araç, Yeniçağa gişeleri yakınlarında refüjdeki bariyere çarparak devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan sürücünün eşi E.Ç, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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