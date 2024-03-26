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        AK Parti Bolu Belediye Başkan adayı Demirkol, belediye önünde açıklama yaptı

        AK Parti Bolu Belediye Başkan adayı Muhammed Emin Demirkol, belediye binası önünde açıklama yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2024 - 18:50 Güncelleme: 26.03.2024 - 18:50
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        AK Parti Bolu Belediye Başkan adayı Demirkol, belediye önünde açıklama yaptı
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        AK Parti Bolu Belediye Başkan adayı Muhammed Emin Demirkol, belediye binası önünde açıklama yaptı.

        Demirkol, açıklamasında belediye çalışanlarına seslenerek, yerel seçimleri kazanması halinde kimsenin işten çıkarılmayacağını, huzur, güven, sevgi dolu bir ortamda aile gibi çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

        Sağlık İl Müdürü görevindeyken 6 bin 500 kişiyle aile gibi çalışarak başarıyı yakaladıklarını anlatan Demirkol, belediye çalışanı memur ve işçilerin sosyal haklarında mevcudun üzerine iyileştirmeler yapılacağını aktardı.

        Demirkol, Bolu için canla başla çalıştığını dile getirerek, "Yaşadığınız sorunları ve çözümlerini biliyoruz. Hep beraber sevgiyle, güvenle ve huzur içerisinde görevi devraldığımızda çalışmaya devam edeceğiz. Belediyemizde özlük haklarınızın iyileştirildiği, çalışma saat farklılıklarının giderildiği huzur, güven ve sevgi dolu ortamda aile gibi çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

        Sosyal tesislerde çalışanlar ve ailelerinin, buralardan indirimli şekilde faydalanmasının önünü açacaklarını vadeden Demirkol, "Hep beraber, sağlık sisteminde 6 bin 500 çalışanımızla nasıl fedakarca aile gibi çalışarak başarı elde ettiysek, yine sizlerle aile gibi çalışarak Bolu Belediyesi'nde destan yazacağız. 31 Mart'ta Bolu kazanacak, sizler kazanacaksınız, hiç kimse kaybetmeyecek." değerlendirmesinde bulundu.

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