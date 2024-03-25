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        Bolu Dağı'nda kar yağışı ve yoğun sis etkili oluyor

        D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı ve sis etkili oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2024 - 21:50 Güncelleme: 25.03.2024 - 21:50
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        Bolu Dağı'nda kar yağışı ve yoğun sis etkili oluyor
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        D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı ve sis etkili oluyor.

        Gün boyunca devam eden sağanak akşam saatlerinde yerini kara bıraktı. Kar Dağkent, Yumrukaya, Abant kavşağı ve Bakacak, Seymenler ve Karanlıkdere mevkinde etkili olurken, sis ise Karanlıkdere ve Seymenler mevkinde etkili.

        Kar ve sisin etkili olduğu bölgede görüş mesafesi yer yer 15 metreye kadar düştü.

        Ulaşımda aksamanın yaşanmadığı güzergahta kara yolları ekiplerinin karla mücadele çalışması sürüyor.

        Bölgede görev yapan trafik ekipleri, sürücülerden etkili olan kar ve sise karşı dikkatli seyretmelerini istedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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