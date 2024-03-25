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        Bakan Uraloğlu: Artık Ankara-İstanbul arasındaki alternatif yolları düşünür hale geldik

        ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Bolu'nun en önemli projesi, Bolu Dağı Tüneli'ydi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.03.2024 - 14:07 Güncelleme: 25.03.2024 - 14:10
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        Bakan Uraloğlu: Artık Ankara-İstanbul arasındaki alternatif yolları düşünür hale geldik
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        ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Bolu'nun en önemli projesi, Bolu Dağı Tüneli'ydi. Yılan hikayesine dönmüştü. 2007 yılında Cumhurbaşkanımız, dönemin başbakanı açılışı yaptı. 2007 yılında bitirdiğimiz Bolu Dağı Tüneli artık günlük 50 bin trafiklere ulaşmış durumda. Artık Ankara-İstanbul arasındaki alternatif yolları düşünür hale geldik" dedi.

        Bakan Uraloğlu, partisinin Bolu Belediye başkan adayı Muhammet Emin Demirkol'un projeleri arasında yer alan D-100 kara yolu üzerine yapılması planlanan battı-çıktı projesini incelemek için kente geldi. İlk olarak AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Uraloğlu, daha sonra D-100 kara yolu Gölyüzü Kavşağı'na giderek projenin detaylarına ilişkin Demirkol'dan bilgi aldı. Uraloğlu, bakanlık olarak Bolu'ya 22 yılda 54 milyar liralık yatırım yaptıklarını belirterek, "Bölünmüş yol uzunluğumuz 303 kilometre ve bütümlü karışım kaplamalı yol uzunluğunu da 432 kilometreye çıkardık. Bolu ilimizi Düzce'ye, Sakarya'ya, Kocaeli'ne, Bilecik'e, Eskişehir'e esasında İstanbul istikametindeki bütün batı illerine Doğu tarafında da Ankara'ya, bir taraftan Samsun'a ve Amasya'ya bütün Doğu illerine bağlamış olduk. Diğer taraftan Zonguldak'a, Karabük'e ve Çankırı illerine de bölünmüş yollarla ilimizi bağlamış olduk. Bu süreçte 200 kilometreye yakın da tek yol iyileştirmesi yapıldı. Bolu'nun en önemli projesi, Bolu Dağı Tüneli'ydi. Yılan hikayesine dönmüştü. 2007 yılında Cumhurbaşkanımız, dönemin başbakanı açılışı yaptı. 2007 yılında bitirdiğimiz Bolu Dağı Tüneli, günlük 50 bin trafiklere ulaşmış durumda. Artık Ankara-İstanbul arasındaki alternatif yolları düşünür hale geldik. Yine Bolu Dağı Tüneli'nin çıkışında bir heyelan olmuştu. Oradaki tüneli 90 metre uzatarak güvenliği sağlamış olduk. Benzer bir sıkıntıyla orada karşılaşmamış olacağız" dedi.

        '7,6 MİLYAR LİRALIK BİR ÇALIŞMAMIZ VAR'

        Uraloğlu, Bolu'da halihazırda devam eden 14 projelerinin olduğunu hatırlatarak, "7,6 milyar liralık bir çalışmamız var. Bolu'nun gerek merkezi gerekse ilçeleri olsun birçok ulaştırma yapısına devam ediyoruz. Bolu'da, bulunduğumuz yerde, devlet yolunda, günlük trafik 35 binlere gelmiş durumda. Burası hem transit hem de şehir içi olarak kullanılan bir kesim. Organize sanayi ile üniversite kavşakları arasında yaklaşık 14 kilometrelik bir bölümü konuşuyoruz. Burada 12 tane kavşak var, 8 tanesi sinyalize kavşak. Burada acil tespit edilen 4 tane kavşak var. Bunları birinci derecede incelemeye aldık ama bütün bakmamız gerekir. 14 kilometrelik kesimde proje çalışmasını başlattık" diye konuştu.

        Uraloğlu, inceleme sonrası Gölyüzü Mahallesi'ndeki esnafı ziyaret ederek Muhammet Emin Demirkol'a destek istedi.

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