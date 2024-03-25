Netanyahu, tartışmalı yasa tasarısı kabul edilmezse hükümetin dağılabileceğini söyledi

İsrail devlet televizyonu KAN’ın haberine göre, Netanyahu, bu hafta Meclise sunulacak tartışmalı yasa tasarısını desteklemekten vazgeçmeyeceği yönünde bakanlara mesaj gönderdi.

Netanyahu, mesajında, Ultra Ortodoks Yahudileri askerlikten muaf tutan tartışmalı yasa tasarısının kabul edilmemesi halinde hükümetin dağılabileceğine yönelik uyarıda bulundu.

Eski İsrail Başbakanı ve ana muhalefet lideri Yair Lapid ise Haredileri askerlikten muaf tutan yasa tasarısının bu hafta kabul edilmesi halinde İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz’ın partisini hükümetten çekmesi gerektiğini söyledi.

KAN’a konuşan Lapid, "Zorunlu askerlik yasası salı günü geçerse, Gantz ve Gadi Eisenkot hükümetten ayrılmalı." dedi.

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Söz konusu tartışmalı yasa tasarısının "ideolojik bir tartışma" olmaktan çıktığını, bunun bir "güvenlik felaketi" olacağını savunan Lapid, "Yeterli asker yok, ordunun sınırları zorlanıyor. Şu anda Batı Şeria'da Gazze'dekinden daha fazla asker var ve şu anda fiili savaş devam etmiyor." ifadesini kullandı.