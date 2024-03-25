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        Bursa'da dolandırıcılık olayına karışan şüpheliler Bolu'da yakalandı

        Bursa'daki dolandırıcılık olayının şüphelileri 500 gram ziynet eşyası ile Bolu'da yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2024 - 15:04 Güncelleme: 25.03.2024 - 15:04
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        Bursa'da dolandırıcılık olayına karışan şüpheliler Bolu'da yakalandı
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        Bursa'daki dolandırıcılık olayının şüphelileri 500 gram ziynet eşyası ile Bolu'da yakalandı.

        Bursa'da dolandırıcılık yapan 2 şüphelinin Bolu'da olduğunu tespit eden İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

        Ekipler, düzenledikleri operasyonla şüpheliler İ.K. ve Ö.K'yi dolandırıcılık olayından elde ettikleri 500 gram ağırlığındaki ziynet eşyası ile yakaladı.

        Şüpheliler ve ziynet eşyaları işlemlerinin tamamlanmasının ardından Bursa İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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