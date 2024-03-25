Bursa'da dolandırıcılık olayına karışan şüpheliler Bolu'da yakalandı

Ekipler, düzenledikleri operasyonla şüpheliler İ.K. ve Ö.K'yi dolandırıcılık olayından elde ettikleri 500 gram ağırlığındaki ziynet eşyası ile yakaladı.

Bursa'da dolandırıcılık yapan 2 şüphelinin Bolu'da olduğunu tespit eden İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

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